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بالاك يقتل طموح كوريا الجنوبية ويقود ألمانيا لنهائي مونديال 2002

29 أيلول / سبتمبر 2020 07:15

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قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، وقد تنسى لاعبين بأعينهم ولا تتذكر أسماءهم عندما يذكرك بهم أحد أصدقائك، ولكن من الصعب جدًا أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى سوف نقدم لكم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

 بعد أن تمكن منتخب كوريا الجنوبية من تحقيق مفاجأة كبرى بإقصائه لمنتخبى إيطاليا وإسبانيا من كأس العالم 2002، كان عليه أن يطيح بالمنتخب الألمانى أيضاً لكى يتأهل لنهائى البطولة، إلا أن الماكينات الألمانية لم ينهاروا أمام الطوفان الكورى المدعوم بالجماهير الغفيرة، على الرغم من أن التحكيم الذى كان مثيراً للجدل فى قرارته ومجاملاته لأصحاب الأرض آنذاك.

 نجح مايكل بالاك فى تسجيل الهدف الوحيد فى المباراة التى أقيمت بين المنتخبين فى 25 يونيو 2002، بعد متابعته لعرضية أوليفر نوفيل، ليقود الماكينات الألمانية لنهائى كأس العالم، الذى خسره المانشافت بعد ذلك أمام البرازيل بهدفى الظاهرة رونالدو.

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