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أخبار » الرياضة و الملاعب

ميسي يعطي التعليمات لخليفته أنسو فاتي

29 أيلول / سبتمبر 2020 07:16

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يتفاءل مشجعو نادي برشلونة الاسباني، بالنجم الصاعد بقوة الصاروخ أنسو فاتي ذو الـ17 عاما، باعتباره الخليفة الشرعي للأسطورة ليونيل ميسي، في ظل حالة الاحلال والتجديد التي يقوم بها مدرب البارسا الهولندي رونالد كومان، بعد موسم للنسيان للنادي الكتالوني خرج خلاله خالي الوفاض لأول مرة منذ زمن بعيد، حيث خسر الدوري الإسباني في آخر مراحله لصالح الغريم التقليدي ريال مدريد، إلى جانب الهزيمة المدوية 8-2 ضد بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا.

في أول مباراة لبرشلونة في الموسم الجديد، والتي جاءت ضد فيريال مساء الأحد وحسمها الفريق الكتالوني 4-1 في الجولة الثالثة من الليجا، تألق خلالها فاتي بشكل كبير وسجل ثنائية رائعة وتسبب في ركلة جزاء سجل منهى ميسي هدفه ما أعطى الأمل لجماهير البارسا في أن يكون هناك "ميسي جديد" بعد اقتراب حقبة الأسطورة الأرجنتيني من نهايتها.

ورصدت قناة "كواترو" الاسبانية فيديو يوضح توجيهات ميسي للصاعد أنسو فاتي خلال المباراة، وهو الفيديو الذى لاقى ردود أفعال قوية من مشجعي النادي الكتالوني التى وصفت ميسي بالمعلم وفاتي بالتلميذ الذي يرغب في السير على خطه معلمه.

ونجح برشلونة، في الظهور الأول للمدرب الهولندي الجديد رونالد كومان، الذى حل بديلا للمدرب السابق كيكي سيتين، في تحقيق نتيجة مثالية، في بداية مشواره مع الفريق الكتالونى.

وحصد برشلونة، أول 3 نقاط، في الموسم الجديد من الليجا، بعد تأجيل أول مباراتين، أمام كلا من إلتشي وأتلتيك بلباو، بسبب مشاركته المتأخرة الموسم الماضى، في دورى أبطال أوروبا.

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