سامى خضيرة يرفض الرحيل عن يوفنتوس بسبب راتبه

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن النجم الألماني المخضرم سامي خضيرة يرفض إنهاء عقده مع يوفنتوس مبكرًا، قبل الحصول على الراتب الكامل المتبقي في عقده مع الفريق، وذكرت شبكة "سكاي إيطاليا" أن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا لا ينوي مغادرة "تورينو" قبل انتهاء عقده الجاري مع البيانكونيري والمستمر في يونيو 2021.

أشارت الشبكة إلى أن هناك أيضًا خيار للتمديد لموسم آخر بعد ذلك، وهو اتفاق تم وضعه في سبتمبر 2018.

استطاع يوفنتوس تقليص خسائره بالاستغناء عن جونزالو هيجواين وبليز ماتويدي في وقت مبكر، وكلاهما سينضم إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وعلى الرغم من المفاوضات مع شقيقه ووكيله، لم يتمكن يوفنتوس من إقناع خضيرة بالتخلي عن أي من أجره السنوي البالغ 6 ملايين يورو.

وعانى خضيرة، صاحب الـ33 عاما، من عديد الإصابات خلال أخر عامين، حيث شارك الموسم الماضى في 18 مباراة فقط، في جميع المسابقات، الأمر الذى جعله خارج حسابات أندريا بيرلو، المدير الفني لفريق السيدة العجوز في الموسم المقبل.

وكان خضيرة قد ارتبط بالانضمام لمانشستر يونايتد، عندما كان اللاعب ضمن صفوف ريال مدريد، ولكن نجح المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتى، وقتها في إقناع اللاعب بالبقاء ضمن صفوف الفريق الملكى.

وانضم خضيرة لصفوف يوفنتوس في صيف 2015 في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، وخاض مع فريق السيدة العجوز 144 مباراة في جميع المسابقات وسجل 21 هدفا.