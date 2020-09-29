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الحكم المحلي وبلدية خان يونس تستلم مشروع انشاء السوق المركزي

29 أيلول / سبتمبر 2020 07:39

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غزة-الرأي

شاركت وزارة الحكم المحلي وبلدية خان يونس في لجنة الاستلام الابتدائي لمشروع انشاء سوق احمد عبد للعزيز المركزي في خان يونس. 

بحضور كلاُ من م. فرح الصرفندي مدير منطقة خان يونس و، م. رامي المصري نائب مدير الادارة العامة للمشاريع و، م. زياد ابو عبيد عن دائرة الهندسة والتنظيم وعن البلدية أعضاء المجلس البلدي، م. محمد الشاعر، و م. شرين ابو شاويش، و م. موسى الاخرس مسير دائرة المشاريع بالبلدية. 

ويذكر ان مشروع انشاء سوق احمد. عبد العزيز المركزي من المشاريع النوعية التي سوف تنظم وتطور عمل الاسواق في مدينة خان يونس. 

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