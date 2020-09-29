وزارة الأسرى تنظم ندوة الإلكترونية حول تداعيات جائحة كورونا على الأسرى

غزة-الرأي



تستعد وزارة الأسرى والمحررين تنظم ندوة الإلكترونية حول تداعيات جائحة كورونا على الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، وذلك في ظل الاعلان عن اصابة عدد من الأسرى ومماطلة إدارة سجون الاحتلال باتخاذ الاجراءات الوقائية للحد من تفشي هذا الوباء .

ويشارك في هذه الندوة الالكترونية التي سيتم عقدها على برنامج ( zoom) عدد من المختصين في مجال الأسرى والقانوني للتحدث عن

عن أوضاع الأسرى في ظل وباء كورونا، البعد القانوني وانتهاكات الاحتلال قانونيا، دور لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في مساندة الأسرى

كما ستطرق الندوة الى التحشيد الدولي في الخارج،و أهمية مساندة الأسرى في معاركهم القادمة اضافة الى معاناة الأسيرات في ظل وباء كورونا، وما هو المطلوب لنصرة الأسرى و دور المنظمات والمؤسسات العاملة في مجال الأسرى حيث يدير اللقاء أ. إسلام عبده : مدير الإعلام في وزارة الأسرى

