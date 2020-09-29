بلدية خان يونس تشرع بتنفيذ شبكة صرف صحي بحي السطر الشرقي

غزة-الرأي

شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بتنفيذ شبكة صرف صحي في شارع رقم (3) بمنطقة الشيخ "عِمري" بالسطر الشرقي والمتفرع من شارع صلاح الدين وذلك بطول (250) متراً، شاملاً للوصلات الفرعية للشوارع الداخلية وكذلك الوصلات المنزلية، وذلك بتمويل المنحة الكويتية وبالشراكة مع الإدارة العامة للمشاريع بوزارة الحكم المحلي بتكلفة (22) ألف دولاراً.

وذكر المشرف على تنفيذ المشروع بدائرة المشاريع م. محمـد أبو الحصين، أن طواقم البلدية قامت في وقت سابق بتنفيذ أعمال توسعة وفتح للشارع وإزالة كافة التعديات والمعيقات من حرم الطريق، مشيرًا إلى أهميته لخدمة السكان بشكل مباشر للتخفيف من معاناة الصرف الصحي بالمنطقة المذكورة، لافتاً إلى أن المشروع سيقضي على المكاره الصحية الناتجة عن الحفر الامتصاصية، حيث يتم تنفيذ شبكة الصرف الصحي وفق المواصفات والمقاييس المعمول بها للمساعدة في تطوير خدمات الصرف الصحي في الحي المذكور وتعزيز خدمات البلدية.

وأوضح أبو الحصين أن المشروع يشمل تمديد خط صرف صحي بلاستيك "UPVC" بطول (250) متراً وقطر (10) إنش، وكذلك خطوط أخرى لكافة الشوارع الفرعية بقطر (8) إنش وبأطوال مختلفة، مع توريد وتركيب المناهل الرئيسية عدد (12) وتمديد الوصلات المنزلية الخاصة بمنازل المواطنين.

وشكرت بلدية خان يونس القائمين على المنحة الكويتية على دعمهم المستمر لتطوير قطاع المياه والصرف الصحي معربة عن أملها أن تحظى الفترة المقبلة بتنفيذ مشاريع حيوية تساهم في التخفيف من معاناة السكان.