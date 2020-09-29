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تعليم الشمال يفتتح بئراً لمياه الشرب بمدرسة أم الفحم الثانوية للبنات

29 أيلول / سبتمبر 2020 12:17

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غزة-الرأي

افتتحت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، بئراً لمياه الشرب بمدرسة أم الفحم الثانوية للبنات، وذلك صدقة جارية عن أم حازم بعلوشة وزوجها المغفور له بإذن الله أبو حازم بعلوشة.

وحضر افتتاح البئر مدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ورئيس قسم الصحة المدرسية أ. ميسرة عوكل. وقال أ. صالحة، إن افتتاح هذا البئر يساهم بشكل كبير في توفير مياه الشرب الصالحة لطالبات المدرسة البالغ عددهن (635) طالبة، كما يساهم في حل مشكلة المياه التي عانت منها المدرسة منذ عدة سنوات.

وأوضح أ. صالحة أن مديرية شمال غزة تولي أهمية كبيرة لمثل هذه المشاريع الخيرية التي تساهم في تحسين البيئة المدرسية؛ لخدمة الطلبة، لافتاً إلى أنه تم في السنوات القليلة الماضية افتتاح العديد من آبار المياه في عدد من مدارس المديرية، الأمر الذي ساهم في الحد من مشكلة المياه فيها.

وتوجه أ. صالحة بالشكر الجزيل للمتبرعة الكريمة أم حازم بعلوشة، داعياً لها ولزوجها المغفور له بالقبول.
 

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