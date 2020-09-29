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تعليم الوسطى: طالبة تشارك بمنتخب فلسطين في بطولة أمم آسيا ٢٠٢٠ للشطرنج

29 أيلول / سبتمبر 2020 01:20

طالبة تشارك بمنتخب فلسطين في بطولة أمم آسيا ٢٠٢٠ للشطرنج
طالبة تشارك بمنتخب فلسطين في بطولة أمم آسيا ٢٠٢٠ للشطرنج

الوسطى- الرأي

 فازت الطالبة سمية زياد أبو مكتومة من مدرسة البريج الثانوية "ب" للبنات  بمحافظى الوسطى، بالمركز الرابع على مستوى فلسطين في بطولة تصفيات سيدات فلسطين للشطرنج "أونلاين" المؤهلة لبطولة أمم آسيا للسيدات2020 والمزمع عقدها في مستهل الشهر القادم.

وقالت  مديرية التربية والتعليم بالوسطى، إن ذلك  يعد انجاز جديد يضاف لسجل انجازات وابداعات طلاب وطالبات مدارس مديرية التربية والتعليم بالوسطى.

 وأفادت أنه تم تنظيم بطولة الشطرنج السريع تحت إشراف الاتحاد الفلسطيني للشطرنج بمشاركة 29 لاعبة من فلسطين، وشهدت منافسة قوية بين اللاعبات وظهور مواهب جديدة، وتم الاستعانة بمنصة  lichess  للشطرنج وبرنامج زووم للمراقبة والمتابع،  فوز اللاعبة أبو مكتومة بالمركز الرابع في هذه البطولة أهلها للمشاركة في بطولة أمم آسيا 2020 للشطرنج الشهر القادم مع منتخب فلسطين للسيدات.

 وهنأ  مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج  مدرسة البريج الثانوية "ب" للبنات والطالبة أبو مكتومة بهذا الانجاز وتمنى لها ولمنتخب فلسطين للسيدات المشارك في بطولة أمم آسيا ٢٠٢٠ للشطرنج التوفيق والفوز ورفع اسم فلسطين عالياً.

 يذكر أن الطالبة أبو مكتومة قد فازت ببطولة الشطرنج السريع السنوية والتي تنظمها مديرية الوسطى بالتعاون مع مركز العلم والثقافة بإشراف المعلم محمد الجديلي من مديرية الوسطى.

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