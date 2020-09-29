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"شرطة الزيتون" يُنهي خلافاً مالياً بقيمة 40 ألف دولار

29 أيلول / سبتمبر 2020 01:55

"شرطة الزيتون" يُنهي خلافاً مالياً بقيمة 40 ألف دولار

غزة- الرأي

أنهى قسم الشكاوى بمركز شرطة الزيتون بمحافظة غزة، خلافاً مالياً بين مواطنين بقيمة 40 ألف دولار أمريكي.

وقال المقدم علاء جندية رئيس قسم الشكاوى، إن قسم الشكاوى بالمركز أنهى الخلاف بين المواطنين "ف.ع" و "م.ع" بعد عدة جلسات أفضت إلى التوافق بينهما، وإنهاء الخلاف بشكل ودي دون اللجوء إلى النيابة العامة والمحاكم.

وبيّن الرائد جندية ، أن الخلاف القائم كان على وديعة، تم إرجاعها بعد جهود حثيثة، وعمل دؤوب متواصل من قبل ضباط مكتب الشكاوى.

ولفت إلى أنه تم تسليم الوديعة في مكتب قسم الشكاوى، بحضور طرفي الخلاف وهي عبارة عن مبالغ مالية ومصاغاً ذهبياً، وتسليمها للمشتكي بسند استلام وتسليم.

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