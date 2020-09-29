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"البحرية" تُنهي خلافات مالية بقيمة 127 ألف شيكل

29 أيلول / سبتمبر 2020 01:59

"البحرية" تُنهي خلافات مالية بقيمة 127 ألف شيكل

غزة- الرأي

أنهت دائرة شؤون الصيادين التابعة للشرطة البحرية، عدة خلافات مالية بين الصيادين وإحدى شركات بيع معدات الصيد، بلغت قيمتها 127 ألف شيكل، بعد تراكم الديون لعدة سنوات.

وأوضح العقيد حسام السحباني مدير دائرة شؤون الصيادين، أن الشركة قدمت شكوى قبل أسبوع بعد عجز سداد الديون من قبل الصيادين.

وذكر العقيد السحباني أنَّ لجنة حل النزاعات قامت باستدعاء الصيادين وأخذ إفادتهم ضمن الإجراءات القانونية المعمول بها في وزارة الداخلية.

وعملت اللجنة المكلفة على حل القضايا بعد توافق جميع الأطراف على السداد والتراضي فيما بينهم، بإشراف ومتابعة الشرطة البحرية.

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