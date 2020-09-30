اختتام بطولة فلسطين الدولية الأولى للتايكواندو

اختتم إتحاد التايكواندو الدولي في دولة فلسطين وأكاديمية القدس الدولية للتايكواندو برئاسة محمد صلاح أبو رميلة بطولة فلسطين الدولية الأولى للتايكواندو I.T.F عن بعد، وشارك بالبطولة سبعة دول عربية وهي: فلسطين والمغرب وليبيا والجزائر والعراق وتونس وتركيا .

وكانت منافسات البطولة عبارة عن تصوير اللاعب فيديو وهو يؤدي الحركات القتاليه الهوائية لمدة 15 ثانية وإرسال الفيديو إلى رئيس لجنة التحكيم محمد الجوضاري من المغرب.

وأفاد رئيس البطولة الماستر أبو رميله أن هذه هي البطوله الأولى الخاصة بفن التايكواندو الدوليI.T.F على مستوى الوطن العربي بإشراف الإتحاد الدولي والآسيوي للتايكواندو والتي أشاد بتنظيمها وأدائها رئيس الإتحاد الدولي للتايكواندو جراند ماستر باول ويلير ونائبه جراند ماستر ميشيل طاهر وقدموا التهنئه لدولة فلسطين على التنظيم المميز للبطولة، وإستهدفت البطولة جميع الفئات العمرية للذكور والإناث.

وكانت نتائج البطوله كالتالي:-

فئة أطفال ذكور الأولى: المركز الأول: صلاح أبو رميله - فلسطين المركز الثاني: يونس صالح - العراق .

فئة أطفال ذكور الثانية: المركز الأول: براء الباهي - المغرب المركز الثاني: كرم أبورميله - فلسطين .

فئة أطفال ذكور الثالثة: المركز الأول: باقر العلم مسلم محيسن - العراق المركز الثاني: إبراهيم عميره - فلسطين المركز الثالث: حسين أسعد جبار - العراق المركز الثالث:حسن أسعد جبار- العراق.

فئة أطفال إناث الأولى: المركز الأول: سناء أبو رميله - فلسطين المركز الثاني: سناء لطفي - المغرب المركز الثالث: لجين الطويل - فلسطين المركز الثالث: بثينه خطاب – فلسطين.

فئة صغار ذكور الأولى: المركز الأول: رضا فاروق - المغرب المركز الثاني: ريان بن يونس - تونس المركز الثالث: محمد رمضان - فلسطين المركز الثالث: محمد عبدالحسين حسن - العراق .

فئة صغار ذكور الثانية: المركز الأول: معتصم حواش - فلسطين المركز الثاني: عبدالله سالم زقلام - ليبيا المركز الثالث: بوالفضل أسعد جبار - العراق .

فئة صغار ذكور الثالثة: المركز الأول: أيسر الدرويش - تونس المركز الثاني: عماد عوض – فلسطين.

فئة صغار إناث الأولى:

المركز الأول: مريم بوفارس- الغرب المركز الثاني: ميار الطويل - فلسطين المركز الثالث: غزل أبوذياب - فلسطين .

فئة صغار إناث الثانية: المركز الأول: ألاء الحنين - المغرب المركز الثاني: مريم بوحوش - تونس .

فئة صغار إناث الثالثة: المركز الأول: مريم القواسمة - فلسطين المركز الثاني: فدوى الشيخ - المغرب .

فئة أشبال ذكور الأولى: المركز الأول: شعيب باشو - المغرب المركز الثاني: أحمد بوحوش - تونس المركز الثالث: محمد حيمور - تركيا .

فئة أشبال ذكور الثانية: المركز الأول: يوسف مزواري - المغرب المركز الثاني: حمزة العجيلي - تونس المركز الثالث: محمد أبوعيد - فلسطين المركز الثالث: مهدي عباس محمود – العراق.

فئة أشبال ذكور الثالثة : المركز الأول: أيسر محمد الجبري - العراق المركز الثاني: إياد التهامي - تونس المركز الثالث: محمد أبوسارة - فلسطين .

فئة أشبال ذكور الرابعة: المركز الأول: جميل شنايطة - فلسطين المركز الثاني: رسول علي خميس - العراق المركز الثالث: حيدر مثنى زامل - العراق .

فئة أشبال إناث الأولى: المركز الأول: إيمان المجري - المغرب المركز الثاني: شيماء القروي - تونس المركز الثالث: كرمل عميره - فلسطين .

فئة أشبال إناث الثانية: المركز الأول: كوثر عطوش - المغرب المركز الثاني: وفاء جويلس - فلسطين المركز الثالث: يارا حيمور - تركيا .

فئة أشبال إناث الثالثة: المركز الأول: شيماء بازي - المغرب المركز الثاني: سما زبيدي - فلسطين المركز الثالث: يزن فتينه - تركيا .

فئة ناشئين ذكور الأولى: المركز الأول: يوسف اشاوي - المغرب المركز الثاني: علاء القروي - تونس .

فئة ناشئين ذكور الثانية:

المركز الأول: محمد عبدالكريم - فلسطين المركز الثاني: رسول ناظم حسين - العراق المركز الثالث: إلياس شاشي - المغرب .

فئة ناشئين ذكور الثالثة: المركز الأول: عبدالحميد مزكدي - المغرب المركز الثاني: عزالدين علامه - فلسطين المركز الثالث: علي محمد عايد - العراق .

فئة ناشئين ذكور الرابعة : المركز الأول: حمزة حفيضي - المغرب المركز الثاني: عبدالمعز سالم الشيخ - ليبيا .

فئة ناشئين ذكور الخامسة: المركز الأول: محمد محفوظ - فلسطين المركز الثاني: علي مثنى زامل - العراق .

فئة ناشئين ذكور السادسة: المركز الأول: إياد الدرويش - تونس المركز الثاني: أيسر شامل مظهر - العراق .

فئة ناشئين إناث الأولى : المركز الأول: سارة المحتسب - فلسطين المركز الثاني: هبه باشو - المغرب .

فئة ناشئين إناث الثانية : المركز الأول: رحاب باشو - المغرب المركز الثاني: يسرى جويلس – فلسطين.

فئة كبار ذكور الأولى : المركز الأول: إبراهيم أبورميله - فلسطين المركز الثاني: إبراهيم محمد العزيبي - ليبيا المركز الثالث: سعد مهد - العراق .

فئة كبار ذكور الثانية: المركز الأول: الأسعد الجبري - تونس المركز الثاني: حسين عاشور خلف - العراق المركز الثالث: أحمد حسين - فلسطين .

فئة كبار ذكور الثالثة : المركز الأول: أحمد محمد العزيبي - ليبيا المركز الثاني: كرار أحمد عطيه - العراق .

فئة كبار ذكور الرابعة : المركز الأول: محمد يزن أحمد الحلبي - تركيا المركز الثاني: منذر بن دخيل - تونس المركز الثالث: مهيمن محمد فيصل - العراق .

فئة كبار إناث الأولى: المركز الأول: كلثوم رواوي - المغرب المركز الثاني: سلوى اشاوي - المغرب المركز الثالث: نورالهدى رعد كاطع – العراق.