بعد تشيلسي .. مانشستر سيتي يضاعف قلق ريال مدريد

أشارت تقارير صحافية إسبانية، إلى قلق وانزعاج رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، مما تفعله أندية البريميرليغ في الميركاتو الصيفي الجاري، بإبرام صفقات بملايين طائلة، وذلك في الوقت، الذي تعاني فيه جُل الأندية الأوروبية من مشاكل اقتصادية غير مسبوقة، بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وقام النادي الميرينغي ببيع الفائضين عن حاجة المدرب الفرنسي زين الدين، في مقدمتهم خاميس رودريغيز، خاميس رودريغيز، أشرف حكيمي وأسماء أخرى ما بين البيع النهائي أو الإعارة، مقابل انتعاش الخزينة بأكثر من 100 مليون يورو، وذلك لكسر حدة الخسائر الفادحة، التي تكبدها النادي منذ إعلان كورونا جائحة عالمية مارس / آذار الماضي.

وقالت صحيفة “ديفينسا سينترال”، إن إدارة الريال الملكي، قررت تأجيل ملف الصفقات الجديدة لصيف 2021، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الفيروس التاجي، وأيضا لشراء الأهداف المطلوبة بأقل سعر متاح، والإشارة إلى الثلاثي كيليان مبابي، إيرلينغ براوت هالاند وإدواردو كامافينغا.

وأوضح التقرير، أن التحركات التي تقوم بها أندية البريميرليغ، والتي كان آخرها توقيع مانشستر سيتي مع مدافع بنفيكا روبين دياز مقابل 70 مليون يورو، قد أصابت رئيس الريال بقلق شديد، لاعتقاده أن مثل هذه الصفقات، من شأنها أن تساهم في غلاء أسعار اللاعبين، بما فيهم الأسماء المطلوبة مع افتتاح “سانتياغو بيرنابيو الجديد”.

ولفت المصدر، إلى أن صفقة دياز، ليست الوحيدة التي تسببت في التواء معدة فلورنتينو بيريز، بل سبقها صفقة انتقال الألماني كاي هافيرتز من باير ليفركوزن إلى تشيلسي مقابل رسوم تخطت حاجز الـ80 مليون جنيه إسترليني، كأغلى لاعب في تاريخ النادي اللندني، الأمر الذي قد يؤثر على الريال بشكل سلبي، عندما يطلب التوقيع مع أسماء بحجم هالاند ومبابي الصيف القادم.

وفي الختام، أشارت الصحيفة إلى أن صفقات أندية البريميرليغ المدوية، بعثرة أوراق وخطط رئيس ريال مدريد، على اعتبار أنه كان يعتقد أن الأزمة المالية ستجبر الأندية على ترشيد إنفاقها هذا الصيف، مما كان سيضمن انخفاض أسعار اللاعبين في المرحلة القادمة، لكن ما حدث في صفقتي دياز وهافيرتز والمحتمل حدوثه قبل غلق الميركاتو، من شأنه أن يساهم في زيادة تضخم أسعار وأجور اللاعبين، وهذا آخر سيناريو كان ينتظره بيريز بعد كورونا.