إصابة الإسباني تياغو بفيروس كورونا بعد أيام من انتقاله لليفربول

أعلن نادي ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء إصابة لاعب وسطه الإسباني الجديد تياغو الكانتارا بفيروس كورونا المستجد .

وسجل تياغو (29 عاما) ظهوره الأول مع ليفربول خلال الفوز على ملعب تشيلسي بهدفين دون رد في الدوري المحلي لكنه غاب عن أخر مباراتين للفريق.

وذكر بيان عبر الموقع الرسمي لليفربول أن تياجو القادم حديثا من صفوف بايرن ميونخ الألماني “ظهرت عليه أعراض بسيطة للفيروس لكنه في حالة صحية جيدة ويتحسن”.

وأضاف البيان أن النادي “سيواصل إتباع كافة البروتوكولات المتعلقة بفيروس كورونا وتياغو سيبقى في العزل الطبي خلال الفترة الزمنية المطلوبة”.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أمس الاثنين إصابة عشرة من اللاعبين والمنتسبين للأندية العشرين المنافسة بالدوري المحلي بفيروس كورونا.

وقال دكتور جيم موكسون رئيس الجهاز الطبي في ليفربول “إنه خيار لكل فرد الكشف من عدمه عن محصلة اختبار فيروس كورونا بشكل علني”.

وأضاف :”هو (تياجو) سيبقى في العزل الطبي حاليا وفقا للإرشادات ونتمنى أن يعود لنا قريبا”.

وفاز ليفربول على ارسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب انفيلد أمس الاثنين، وسيستضيف ارسنال مجددا في الدور الرابع لكأس رابطة المحترفين بعد غد الخميس