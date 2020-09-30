واقعة طريفة.. انسحاب لاعب من الملعب بشكل مفاجئ للذهاب لدورة المياه

شهد الديربي اللندني، الذي جمع توتنهام بجاره تشيلسي مساء الثلاثاء في دور الـ16 لكأس رابطة المحترفين الإنكليزية، واقعة طريفة، بانسحاب لاعب السبيرس إريك داير من أرضية الملعب بشكل مفاجئ، لتلبية نداء الطبيعة، وذلك دون أن يتم استبداله.

وقبل نهاية المباراة بأقل من ربع ساعة، كاد البلوز أن يحسم بطاقة العبور للدور ربع النهائي بهدف ثاني، وذلك في الوقت الذي خرج فيه الدولي الإنكليزي إلى دورة المياه، ما جعل “سبيشال وان” يركض نحو غرفة خلع الملابس، ليطلب من لاعبه العودة سريعا إلى الفريق، قبل أن يستغل تشيلسي النقص العددي في الدقائق الأخيرة.

وبعد الفوز على أسود العاصمة بمساعدة ركلات الجزاء، سُئل المدرب البرتغالي “ماذا حدث لإريك داير؟ أعتقد أن ما حدث معه ليس طبيعيا، وأود القول بأنه يستحق الثناء بطريقة خاصة، ولو أنه يجب منه اللاعب من خوض مباراتين في غضون 48 ساعة”، في إشارة إلى شعور اللاعب بالتعب لمشاركته في عطلة نهاية الأسبوع أمام نيوكاسل يونايتد.

وأضاف “ما فعله لا يستطيع الإنسان الطبيعي فعله، كان مضطرا للذهاب إلى الحمام، ولم يكن لديه فرصة أو خيار آخر، وهذا يحدث عندما تكون مصابا بالجفاف، وبالنسبة لي، كان علي أن أضغط عليه ليعود في أسرع وقت ممكن، وقبل أي شيء، هو مثال أكثر من رائع للجميع، وإن كانت السلطات لا تهتم باللاعبين، فأنا أهتم بهم”.

كما فجر مورينيو الضحكات، برده على سؤال آخر حول صعوبة التبول وهناك شخص خلف الباب، قائلا “الكارثة أنه لم يكن يتبول”، غير أن صاحب الشأن، أهدى جائزة رجل المباراة إلى قاعدة الحمام، في منشور طريق عبر حسابه على “تويتر”.