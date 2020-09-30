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روبوت يحل محل العاملين في سوبر ماركت بتشيلي

30 أيلول / سبتمبر 2020 08:13

روبوت يحل محل العاملين في سوبر ماركت بتشيلي
روبوت يحل محل العاملين في سوبر ماركت بتشيلي

أصبح الروبوت الروسي "بروموبوت" التابع لشركة (Promobot) موظفا في سوبر ماركت "ليدير هايبر" المملوك لمتاجر التجزئة "والمارت" في سانتياغو، عاصمة تشيلي.

وسيقدم الروبوت الروسي المشورة للعملاء باللغات الإسبانية والبرتغالية والإنجليزية، حسب الشركة.

يقوم الروبوت بتحليل وحفظ 120 ألف عنصر تجاري: أغذية، منتجات أطفال، كيماويات منزلية، مواد بناء وسلع أخرى.

ويمكن أن يساعد المتسوقين على معرفة مدى توفر المنتج والأسعار والعروض الترويجية والعروض الخاصة.

وقام المطورون الروس بترقية مستشعرات العقبات المثبتة في الروبوت بشكل مخصص للشركة التشيلية.

تشاهدون في الفيديو مواصفات مذهلة للروبوت الروسي "بروموبوت" الذي تم استخدامه منذ نحو 3 سنوات.

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