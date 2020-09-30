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واتس آب يستعد لطرح ميزة لحذف الصور والفيديوهات بعد رؤيتها

30 أيلول / سبتمبر 2020 08:32

واتس آب يستعد لطرح ميزة لحذف الصور والفيديوهات بعد رؤيتها من قبل المستلم
واتس آب يستعد لطرح ميزة لحذف الصور والفيديوهات بعد رؤيتها من قبل المستلم

يختبر واتس آب ميزة جديدة ستمنح المستخدمين خيار حذف صورة أو مقطع فيديو أو صورة GIF بعد إرسالها، إذ تضيف ميزةExpired Media  أو "انتهاء صلاحية الوسائط"، التى اكتشفها خبراء واتس آب WABetaInfo ، القدرة على حذف الوسائط بعد أن يراها المستلم ويخرج من الدردشة، ويُزعم التقرير أن هذه الميزة من المقرر أن تصل إلى واتس آب beta للإصدار 2.20.2011 من Android ، والذى هو حاليًا "قيد التطوير" وبدون تاريخ إصدار، وذكرت WABetaInfo الشهر الماضى أن واتس آب يعمل أيضًا على تقديم رسائل سيتم حذفها تلقائيًا بعد فترة محددة من أسبوع واحد.

أخبر واتس آب MailOnline أنه لن يعلق على "التكهنات" فيما يتعلق بأى من الميزتين، لكن طرح للتو تحديثًا جديدًا من خلال برنامج Google Play Beta ، وبذلك يصل الإصدار إلى 2.20.201.1 ، قالWABetaInfo.

ووفقا لتقرير WABetaInfo : "عندما يقرر المستخدم إرسال وسائط منتهية الصلاحية - الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF - ستختفى الوسائط فى هاتف المستلم ، بمجرد مغادرته الدردشة."

وبمجرد التمكين، سيتم منح مستخدمى واتس آب خيار إرسال الوسائط التى تنتهى صلاحيتها عن طريق الضغط فوق زر "وسائط منتهية الصلاحية" جديد بجوار مربع الرسالة، وبعد الضغط على الزر، سيتم تمكين الميزة للوسائط المحددة".

بمجرد إرسالها، ستختفى الصورة تمامًا بعد أن يراها المستلم ويخرج من الدردشة، على الرغم من أنه سيتلقى رسالة تحذير قبل الخروج.

بشكل عام، عندما يقوم مستخدمو واتس آب بحذف رسائلهم، يتم استبدالهم بمربع يقول "تم حذف هذه الرسالة"، وعلى عكس ذلك، فإن الوسائط المحذوفة "ستختفى حقًا من الدردشة كجزء من الميزة الجديدة"، كما يقو WABetaInfo ، بدون هذا المربع.

وأضاف التقرير أن Expired Media "ستظهر بطريقة مختلفة فى المحادثة" لمساعدة المستخدمين "على فهم الصورة التى ستنتهى صلاحيتها بسهولة"، على الرغم من عدم الخوض فى التفاصيل.

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