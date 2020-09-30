"النقل والمواصلات" تنهي مشروع إنارة التقاطعات المرورية بغزة

غزة- الرأي

أعلنت وزارة النقل والمواصلات، عن الانتهاء من مشروع إنارة التقاطعات المرورية في قطاع غزة الذي شرعت به الإدارة العامة للطرق والمشاريع في شهر مارس/آذار الماضي، في إطار جهودها للتقليل من الحوادث المرورية المميتة على التقاطعات الرئيسية.

وقال رئيس قطاع الشؤون الفنية والهندسية بالوزارة، د.محمد الكلحوت في تصريح صحفي،اليوم الأربعاء، إن المشروع يأتي ضمن مجموعة من المشاريع تصل تكلفتها الإجمالية 400 ألف دولار.

وشدد "الكحلوت" أن الهدف من المشروع هو تعزيز البيئة المرورية الأمنة بتمويل من المبادرات الحكومية للجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة حيث بلغت تكلفة المرحلة الأولى لمشروع الإنارة للتقاطعات الرئيسية 100 ألف دولار تقريبا.

وأكد أن استراتيجية الوزارة هي تحقيق بيئة مرورية آمنة ضمن رؤية وخطط تشغيلية لتحقيق الأهداف الرامية لتحقيق السلامة المرورية بكافة مكوناتها للحفاظ على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، وكسر منحنيات الصعود للحوادث المرورية على المفترقات الرئيسية؛ بفعل انقطاع التيار الكهربائي عن قطاع غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي الجائر لأكثر من 15 عام.

من جانبه، قال مدير المشروع م. أحمد بارود، إن وزارته انتهت من استلام التعديلات النهائية بشأن مشروع إنارة التقاطعات المرورية بغزة.

وأشار "بارود" إلى أن المشروع شمل المفترقات التالية: مفترق الغفري، مفترق ضبيط، مفترق السرايا، ومفترق الطيران، ومفترق منطقة "نيتساريم".

وبين أن المشروع قد توقف أكثر من مرة بسبب الاغلاقات والإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة كورونا لافتا غلى أن مدة المشروع استغرق 60 يوما.

يشار إلى أن وكيل وزارة النقل المواصلات اللواء صلاح الدين أبو شرخ وقع في وقت سابق اتفاقية عمل مع شركة الحداد إخوان للتجارة والصناعة والمقاولات لتنفيذ المشروع للمرحلة الأولى ضمن خطة الوزارة لهذا العام.

