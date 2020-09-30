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إجراءات قانونية بحق المخالفين

"الطاقة": بدء تنفيذ التسعيرة الجديدة لكهرباء المولدات غدًا

30 أيلول / سبتمبر 2020 02:54

أحد المولدات الكهربائية في غزة
أحد المولدات الكهربائية في غزة

غزة- الرأي - محمود أبو راضي

أعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بغزة أنها ستشرع غدا الخميس بتنفيذ قرار التسعيرة الجديدة للمولدات الكهربائية بالقطاع. 

وقال مدير دائرة تنظيم الطاقة بالسلطة ياسر حسونة في تصريح لوكالة "الرأي" الأربعاء، إن الجهات ستتابع تنفيذ القرار، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وذكر حسونة، أن التسعيرة المعلنة لسعر الكيلو وات ساعة المنتجة من المولدات التجارية بما لا يزيد عن 2.5 شيكل جاءت نتيجة دراسة مستفيضة لواقع المولدات في السوق المحلي وتكاليفها التشغيلية والصيانة والوقود.

وأشار إلى أن هذه الدراسة خلُصت أن تكلفة الكيلو وات ساعة عند استخدام مولد بقدرة KVA110 بين (1.75- 1.89) شيكل أي بمتوسط تكلفة 1.82 شيكل، وهو ما يعني أن التسعيرة المعلنة عن سلطة الطاقة عادلة لأصحاب المولدات وكذلك للمواطن.

وبين حسونة، أن جهات متخصصة شاركت في الدراسة، لافتًا إلى أنها الدراسة أخذت مدى التغير المتوقع في معايير التشغيل المختلفة.

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