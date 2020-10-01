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ساني يغيب عن بايرن ميونخ والمنتخب الألماني بسبب الإصابة

01 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:35

ساني يغيب عن بايرن ميونخ والمنتخب الألماني بسبب الإصابة
ساني يغيب عن بايرن ميونخ والمنتخب الألماني بسبب الإصابة

كشف هانزي فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، ان الجناح ليروي ساني سيغيب عن مباريات مقبلة للفريق وكذلك للمنتخب الألماني، بسبب إصابة في الركبة.

وقال فليك لدى حديثه عن مباراة كأس السوبر الألماني المقررة الأربعاء أمام بوروسيا دورتموند :"ليروي سيغيب... لقد تعرض لإصابة في الركبة. ونتمنى عودته بعد فترة التوقف الدولية."

وسيغيب ساني بذلك عن مباراة دورتموند وكذلك المباراة التالية المقررة أمام هيرتا برلين يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا)، ومباريات المنتخب الألماني أمام تركيا وأوكرانيا وسويسرا بين السابع و13 تشرين أول المقبل.

وربما يعود ساني للمشاركة عبر مباراة بايرن أمام دورين في بطولة كاس ألمانيا في 15 تشرين أول أو المباراة المقررة بعدها بيومين أمام بيليفيلد في البوندسليجا.

كذلك قال فليك إن الشكوك تحوم حول إمكانية مشاركة ديفيد ألابا في مباراة الغد نظرا لأنه يعاني من "مشكلات عضلية".

ويخوض بايرن ميونخ مباراة كأس السوبر الألماني بحثا عن لقبه الخامس هذا العام بعد أن توج بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال وكذلك كاس السوبر الأوروبي.

كذلك يسعى بايرن ميونخ لنفض غبار الهزيمة الثقيلة التي مني بها أمام هوفنهايم 1 / 4 الأحد والتي أنهت سلسلة من 32 مباراة متتالية لم يتلق فيها بايرن أي هزيمة في كل المسابقات وذلك خلال نحو عشرة أشهر.

كذلك خسر بوروسيا دورتموند أمام أوجسبورج صفر / 2 يوم السبت الماضي في المرحلة الثانية من البوندسليجا.

وقال فليك :"دورتموند لديه فريق رائع وشاب كما يضم عناصر خبرة بين صفوفه. هو فريق يقدم كرة قدم جذابة وهجومية، وهو ما أحبه. سيكون هذا اختبارا أمام أحد أفضل الفرق الألمانية. هذه المباراة ستساعد في تطورنا."

وتابع :"سنحاول تحقيق الفوز بالمباراة. خسرنا مباراة لكننا نعيش فترة ناجحة للغاية. وبالتالي يمكن لكل لاعب أن يثق بشكل كبير في نقاط قوته."

وربما لا يحظى بايرن ميونخ بالعدد الكافي من العناصر فيما يتوقع أن يكون موسما مليئا بالتحديات ويشهد العديد من الأسابيع التي تشهد ثلاث مباريات.

لكن فليك قال إنه يثق في مسؤولي النادي ومدير الكرة حسن صالح حميديتش، فيما يتعلق بتعزيز الفريق بالعناصر اللازمة خلال الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات، التي تغلق يوم الاثنين المقبل.

وأضاف "أنا متفائل لأن الجميع يدركون أنه ليس موسما عاديا، حيث أننا نخوض مباراة كل ثلاثة أو أربعة أيام."

وتابع :"نحن نحاول لإنجاز ما يمكن تحقيقه. وأنا لا أشعر بتوتر."

لكن فليك قال في الوقت نفسه إن بايرن لا يحظى بتمويل غير محدود لصفقات التعاقد مع لاعبين جدد، وذلك في الوقت الذي تضم فيه قائمة المرشحين للانضمام إلى الفريق، سيرجينو ديست لاعب أياكس الهولندي وماكس آرونز لاعب نورويتش سيتي الإنجليزي.

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