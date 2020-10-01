بايرن يتوج بطلا للسوبر الألماني بفوز ثمين على دورتموند

توج بايرن ميونخ بلقب كأس السوبر الألماني لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه بفوزه الثمين 3/ 2 على منافسه العنيد بوروسيا دورتموند، اليوم الأربعاء، في مباراة السوبر على استاد “أليانز آرينا” بمدينة ميونخ.

وأقيمت المباراة في غياب الحضور الجماهير بعد قرار سلطات المدينة بمنع الحضور الجماهيري في اللقاء بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد في المنطقة.

ورفع بايرن رصيده في صدارة قائمة الفرق الفائزة بلقب السوبر الألماني إلى ثمانية ألقاب وتجمد رصيد دورتموند في المركز الثاني عند ستة ألقاب.

وأنهى بايرن الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما كورينتين توليسو وتوماس مولر في الدقيقتين 18 و32 مقابل هدف سجله جوليان براندت في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني، سجل إيرلنغ هالاند هدف التعادل لدورتموند في الدقيقة 55 ولكن جوشوا كيميتش أحرز هدف الفوز والتتويج لبايرن في الدقيقة 82.