نيوكاسل يتأهل لدور الثمانية بكأس الرابطة

أفلت نيوكاسل من كمين مضيفه نيوبورت كاونتي وتأهل الفريق لدور الثمانية في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنكليزية بالفوز على نيوبورت 5/ 4 بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين 1/ 1، اليوم الأربعاء، في دور الستة عشر للبطولة.

وحجز نيوكاسل مقعده في دور الثمانية بصعوبة وعن طريق ركلات الترجيح بعدما كان على بعد دقائق قليلة من توديع البطولة.

وتقدم نيوبورت، الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة، بهدف مبكر للغاية سجله تريستان أبراهام في الدقيقة الخامسة وتأخر رد نيوكاسل حتى الدقيقة 87 التي شهدت هدف التعادل بتوقيع جونجو شيلفي ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمت اللقاء والتأهل لصالح نيوكاسل.