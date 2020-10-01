الإعلام توثق 71 انتهاكاً للحريات الصحفية خلال سبتمبر الماضي

غزة- الرأي:

رصدت وزارة الإعلام -المكتب الإعلامي الحكومي- في غزة، انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والاعتداء على حرية الصحفيين الفلسطينيين خلال شهر سبتمبر/أيلول2020 الماضي.

وبحسب تقرير دوري يصدر عن قسم المتابعة والرصد في الوزارة، فإن شهر سبتمبر شهد تصعيداً في الاعتقالات والاستهداف من قبل قوات الاحتلال بحق الصحفيين والإعلاميين، حيث تم تسجل (61) انتهاكاً من قبل الاحتلال الإسرائيلي، يقابله (10) انتهاكات من قبل أجهزة السلطة في الضفة الغربية.

وتنوعتْ أشكالُ الاعتداءِ على الصحفيين الفلسطينيين، بين استهداف مباشر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واعتقالٍ، واستدعاء، وضربٍ وإصابةٍ، وتهديد، ومنع من التغطية والسفر خلال المواجهات والاقتحامات المنظمة التي ينفذها جيش الاحتلال تجاه الصحفيين .

انتهاكات الاحتلال

وبينت وحدة الرصد أن انتهاكات الاحتلال تمثلت في اعتقال واحتجاز واستدعاء وتمديد واعتقال إدارياً لعدد (11) من الصحفيين بعد أن عقدت محاكم الاحتلال جلسات محاكمة لبعضهم.

فيما اعتدت قوات الاحتلال واستهدفت (12) صحفياً بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والضرب والاهانة خلال تغطيتهم جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وتهديد باستخدام السلاح عدد (2).

كما منعت قوات الاحتلال الصحفيين من التغطية وتأدية واجبهم المهني لعدد (11) حالات منع، كما تم منع (2) من السفر من غزة لتلقي العلاج في مستشفيات القدس المحتلة.

إلى ذلك سجل التقرير(5) حالات اقتحام ومداهمة وتفتيش وعبث بمحتويات منازل الصحفيين، تخللها مصادرة سيارة بث تابعة لتلفزيون فلسطين، ومعدات ومستلزمات صحافية وشخصية للصحفيين وعددها (5)، عدا عن تسجيل حالة (1) استمرار رفض ومنع الاحتلال الافراج عن معدات ومستلزمات صحفية.

في حين، جرى رصد (4) حالات مضايقات داخل سجون الاحتلال من خلال عملية نقل الاسرى الصحفيين المعتقلين من سجن لآخر وعقد جلسات محاكمة مع منع زيارة اهاليهم او محاميهم، في حين تم فرض (1) كفالة مالية كشرط للإفراج عن أحد الصحفيين.

أما في جانب محاربة المحتوى الفلسطيني، من قبل منصات التواصل الاجتماعي بالتآمر مع الاحتلال عبر الحظر والحذف وإلغاء الحسابات للعديد من الصحفيين والإعلاميين، جرى (7) حالات.

وعلى صعيد انتهاكات السلطة وأجهزتها الأمنية، تم رصد أكثر من (10) انتهاكات بحق الصحفيين في الضفة المحتلة، حيث سجل التقرير (2) حالة اعتقال واستدعاء بحق الصحفي كنعان صبري كنعان، و(2) حالة تأجيل قضية الصحف الحرّ رامي سمارة ومراسلة مركز "سكايز" في الضفة الصحافية نائلة خليل، بتهمة "القدح والتشهير.

كما تم توثيق قضية إغلاق مكتب صحيفة "العربي الجديد"، كما جرى تسجيل (3) حالات تمديد اعتقال بحق الصحفي عبد الرحمن ضاهر والتي بلغت منذ اعتقاله 5 مرات، كما تم تسجيل عدد مضايقات داخل المعتقل(2)، وفرض غرامة مالية عدد (1).

تفاصيل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2020

1-9-2020: استدعت قوات الاحتلال الاسرائيلي الشاعرة المقدسية رانية حاتم، وحققت معها في مركز شرطة المسكوبية لمدة 4 ساعات حول منشوراتها على الفيس بوك، وكانت قوات الاحتلال اقتحمت منزلها وسلمتها بلاغ الاستدعاء مسبقاً.

1-9-2020: استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدداً من المصورين والصحفيين بالضرب والركل وهددتهم باستخدام السلاح، بهدف منعهم عن تغطية مسيرة نظمت في أراضي قرية شوفة شرق مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة

2-9-2020: منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحافية صافيناز اللوح من السفر للعلاج في مستشفيات القدس مرتين متتاليتين، بحجة ممنوعة أمنياً.

2-9-2020: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المصور الصحفي محمد قاروط ادكيدك (27عاماً)، بعد اقتحام وتفتيش منزله في بلدة العيساوية ومصادرة أوراق وكاميرا التصوير، وحاسوب شخصي، ومعدات التصوير الخاصة به.

3-9-2020: فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي غرامة مالية على الصحفي محمد قاروط ادكيك، شريطة أن تفرج عنه، ورفضت تسليمه الكاميرا وجميع معدات التصوير الخاصة به.

4-9-2020: أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي قراراً بتحويل الصحفي مصعب سعيد من بلدة بيرزيت شمال رام الله للاعتقال الإداري لمدة ٦ أشهر، وكان قد اعتقل في 27 أغسطس من الشهرالماضي .

4-9-2020: استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدداً من الصحفيين بقنابل الغاز السام، لمنعهم عن تغطية قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية، شرق قلقيلية، الامر الذي أدى الى إصابتهم باختناق .

8-9-2020: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الصحفي أسامة حسين شاهين (38عاماً) من الخليل، بعد اقتحام وتفتيش منزله، وهو ناشط في قضايا الأسرى و أسير محرر اعتقل عدة مرات وأمضى ما مجموعه 9 سنوات في سجون الاحتلال.

9-9-2020: استهدفت قوات الاحتلال الاسرائيلي الصحفي عبد المحسن تيسير شلالدة، برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في رأسه، لمنعه عن تغطية مواجهات في بلدة حلول شمال الخليل .

10-9-2020: مددت محكمة الاحتلال العسكرية في سجن عوفر اعتقال الأسير الصحفي أسامة شاهين، من الخليل لمدة 7 أيام.

10-9-2020: اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي عبد المحسن تيسير شلالدة، (28عاماً)، بعد اقتحام وتفتيش منزله بالخليل، واقتادته الى جهة غير معلومة، ومن ثم أخلت سبيله من مركز التوقيف من معسكر ” غوش عصيون” جنوبي مدينة بيت لحم.

11-9-2020: استهدفت قوات الاحتلال مصور الوكالة الفرنسية الصحفي جعفر شتية بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط لمنعه عن تغطية قمع الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان في قلقيلية.

11-9-2020: استهدفت قوات الاحتلال، الصحفي ناصر اشتية (52عاماً) من سكان قرية سالم بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرقبة اطلقها عليه قوات الاحتلال لمنعه عن تغطية قمع الاحتلال لمسيرة سلمية في قرية كفر قدوم ش