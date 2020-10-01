بلدية خان يونس تنظم وقفة وفاء للراحل أمير الكويت

غزة- الرأي

نظمت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، وقفة وفاءً لأمير الإنسانية وفقيد الأمة الإسلامية والعربية أمير الكويت الراحل صباح الأحمد الصباح الذي وافته المنية يوم أمس بعد رحلة من العطاء والكفاح والمواقف الوطنية المشرفة.

وخلال الوقفة تم رفع صورة الراحل الصباح وكذلك تنكيس علم فلسطين حداداً على روح الفقيد الذي نعته الأمة العربية والعالم أجمع.

وأكد رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، أن الوقفة جاءت كنوع من رد الجميل للرجل الوفي الأمير العربي الذي رفض التطبيع أو التنازل عن ثوابت العروبة وكان دائماً في خندق الوطن العربي، وقدم كل شيىء من أجل دعم ومساندة قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية العربية.

وشدد م. البطة على أهمية المواقف الثابتة والمشرفة من الحكومة الكويتية والشعب والأمير وكل المؤسسات التي ساندت شعبنا الفلسطيني في تاريخ نضاله، وكذلك دعم المشاريع التطويرية والانمائية التي ساهمت بالرقي بواقع البلديات الفلسطينية كافة.

