تعليم شمال غزة تجري مقابلات لتوظيف أذنة للمدارس

غزة- الرأي

أجرت مديرية شمال غزة، وبالتعاون مع وزارة العمل وبدعم من الـundp ، مقابلات لتوظيف أذنة للمدارس على بند البطالة.

أجرت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة اليوم الخميس، وبالتعاون مع وزارة العمل وبدعم من مؤسسة الـundp، مقابلات لاختيار مجموعة من الأذنة للعمل في مدارس المديرية على بند البطالة.

وتمت المقابلات بمقر المديرية، بحضور مدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة وعدد من رؤساء الأقسام المعنيين، وممثلين عن وزارة العمل ومؤسسة الـundp.

وأوضح صالحة أن الهدف من إجراء هذه المقابلات، اختيار من لديه الكفاءة والمقدرة للعمل كآذن في المدارس، لافتاً إلى أن بعض مدارس المديرية تعاني من عدم توفر الأذنة بسبب تقاعد عدد منهم مؤخرا، بالإضافة إلى وجود عدد آخر بات يعاني من مشاكل صحية تحول بينهم وبين ممارسة دورهم على اكمل وجه.

وثمّن صالحة دور وزارة العمل ومؤسسة الـundp، في العمل على توفير الكوادر البشرة للعمل سواء في المؤسسات الرسمية أو الخاصة، الأمر الذي يساهم في الحد من مع

