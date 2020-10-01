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افتتاح موسم جني البلح وتصنيع العجوة 2020 في غزة

01 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:48

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غزة- الرأي

افتتحت وزارة الزراعة الفلسطينية في غزة، صباح اليوم الخميس، موسم جني البلح وتصنيع العجوة للعام ٢٠٢٠، وذلك في أرض المزارع محمد خضر أبو طواحين في دير البلح بالمحافظة الوسطى.


وجاء الافتتاح وسط إجراءات وقائية، تراعي  قدر الامكان شروط الصحة والسلامة في ظل جائحة "كورونا" التي يعيشها قطاع غزة.


وافتتح الموسم وكيل الوزارة إبراهيم القدرة، ورئيس بلدية دير البلح دياب الجرو، ومحافظ الوسطى محمد سلمان، بحضور مدير مدير زراعة الوسطى م. عواد أبو مصطفى و المزارع والضامن جمال أبو جميزة.


وأعلن "القدرة" أن عدد أشجار النخيل المثمر للعام الحالي في قطاع غزة  بلغ (١٥٠ ألف نخلة)، حيث من المتوقع أن تنتج (٩٠٠٠ طن) منها (٥٠٠ طن) معدة للتسويق للضفة الغربية، فيما قدرت الوزارة أن يتم تصنيع (١٥٠٠طن) من العجوة.


وطمأن المزارعين على دعم وزارته لمنتجهم المحلي، والتوقف عن استيراد أي منتج من الخارج له بديل، لحين نفاد المنتج المحلي من الأسواق الغزية، منوهاً إلى أن وزارته أوقفت مؤخراً استيراد البلح الأصفر، وذلك دعماً للمزارعين ولإتاحة الفرصة لتسويق منتجاتهم من البلح والعجوة ومشتقاتها.


من ناحيته، رحب رئيس بلدية دير البلح بافتتاح الموسم في المدينة الزاخرة بأشجار النخيل والانتاج الوفير من العجوة ومشتقاتها، لافتا إلى أن ذلك مدعاة للفخر أن تكون مدينة دير البلح مركز مهما لانتاج البلح وتسويقه داخلياً وخارجياً.


وعبر عن تقديره لجهود المزارعين والعاملين في هذا القطاع الهام، داعياً وزارة الزراعة إلى مزيد من الاهتمام في هذا الجانب ودعم مزارعين المدينة.


أما المزارع أبو جميزة، فقد طالب الوزارة بالسعي لتسهيل تسويق منتجهم من البلح والعجوة ومشتقاتها للضفة الغربية والخارج.

 وأكد أن مزارعين البلح والعاملين في هذا القطاع كافة على استعداد لانتاج وتسويق البلح وتغطية نسبة من المشتقات المستوردة إذا ما اتيحت لهم الامكانيات والدعم والتمويل لمشاريع الانتاج.
 

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