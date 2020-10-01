"عابد": نعمل على سرعة الفصل بقضايا الرأي العام خاصةً القتل

غزة- الرأي

أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد عابد أن القضاء يعطي قضايا الرأي العام وخاصة القتل أولوية في الاهتمام ويعمل على سرعة الفصل فيها بما يحقق العدالة الناجزة وفي موازاة ذلك تقوم بكفالة حق الدفاع للمتهم المنصوص عليه في القانون الأساسي .

وقال عابد خلال استقباله وفد التجمع الشعائري لرجال الإصلاح والمخاتير، اليوم الخميس، إن القانون الفلسطيني المطبق في المحاكم يتماشى والشريعة الإسلامية ويحقق الردع العام، مشيرا إلى أن اللجوء إلى القضاء الفلسطيني منصف.

ووضع عابد الحضور في صورة الإحصائيات المتعلقة بالفصل في قضايا القتل، وعدد القضايا التي انجزت في القضاء خلال هذا العام ٢٠٢٠م قياسا بعدد الجرائم التى وقعت، وحجم الأهمية الاهتمام في قضايا الشأن العام، وعدد القضايا التي انجزت ومتوقفة على التنفيذ الأمر الذي لاقى ارتياحا واطمئناناً لدى الحضور بفاعلية القضاء ونهوضه بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه.

وأشاد عابد بدور رجال الإصلاح وأهمية الصلح العشائري في إنجاز العديد من القضايا المجتمعية، موضحاً أن المجتمع الغزى مجتمع متماسك وأن الجريمة محدودة في قطاع غزة مقارنةً بالمجتمعات الأخرى.

بدوره، أكد وفد التجمع برئاسة أبو بلال العكلوك والمختار أبو سلمان المغني، والمختار أبو ماهر تمراز على دور القضاء واستقلاله وانجازاته، وعدم التدخل في العملية القضائية.

وشدد الوفد على استعداده للتعاون مع القضاء لإنهاء القضايا ذات التأثير على الرأي العام، كما وأثنى أعضاء الوفد خلال مداخلاتهم على دور القضاء وأهميته في الاستقرار للسلم الأهلي والمجتمعي.