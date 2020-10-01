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بدء صرف القسائم الشرائية لـ 23300 أسرة فقيرة في غزة

01 تشرين أول / أكتوبر 2020 06:18

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة- الرأي - محمود أبو راضي

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة عن صرف الحصة الغذائية من برنامج القسائم الشهرية لآلاف الأسر الفقيرة في القطاع بدءاً من اليوم الخميس.

وقالت الوزارة في تصريح لـ "الرأي" إن عدد الأسر المستفيدة من المشروع الممول من برنامج الأغذية العالمي 23300 أسرة بما يعادل 120 ألف فرد من المستفيدين المسجلين ضمن قوائم الوزارة ومصنفين حسب معادلة الفقر المعمول بها في وزارة التنمية ضمن إفقر الفقراء، وهي حالات مواطنة فقط.

وذكرت أن عملية التسوق من المحلات التجارية البالغ عددها 200 سوبر ماركت موزعين على جميع المناطق في قطاع غزة، مشيرةً إلى أن العملية تتم بإشراف مباشر من قبل طواقمها المنتشرة في جميع المحافظات.

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