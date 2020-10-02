محمد صلاح يكتفى بـ61 دقيقة فى مباراة ليفربول ضد آرسنال بكأس الرابطة

قرر الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى، استبدال النجم المصرى محمد صلاح فى الدقيقة 61 بمواجهة نظيره أرسنال الذى يضم بين صفوفه الدولى المصرى محمد الننى، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، وتأتى مواجهة اليوم بعد ايام قليلة من مباراة رفاق محمد صلاح لنظرائهم رفاق محمد النني ولكن فى مسابقة الدوري الانجليزى وهى المباراة التى انتهت بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف ليحافظ ليفربول على العلامة الكاملة من 3 مباريات.

واكتفى محمد صلاح الذى تواجد فى التشكيل الأساسى بالمشاركة فى 61 دقيقة ليتم استبداله من قبل كلوب ويشارك المهاجم البلجيكى ديفوك أوريجى بدلا منه.

ويبدأ ليفربول، المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أدريان

خط الدفاع: ويليامز - آر ويليامز - فان دايك - ميلنر

خط الوسط: جروجيتش - جونز - ويلسون

خط الهجوم: مينامينو - محمد صلاح - جوتا

فى المقابل يخوض أرسنال اللقاء، بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: لينو

خط الدفاع: سيدريك سواريس - هولدينج - جابريال - كولاسيناتش

خط الوسط: تشاكا - سيبايوس - ويلوك

خط الهجوم: بيبى - نكيتياه - ساكا

ويدخل ليفربول اللقاء متسلحًا بمعنويات لاعبيه المرتفعة بعد الفوز في الجولة الماضية عليه، ويأمل إلى تكرار الانتصار والعبور إلى الدور المقبل من البطولة، وتكرار سيناريو الموسم الماضي في البطولة ذاتها، حيث فى نفس هذا الدور الموسم الماضى تفوقت كتيبة الليفر على المدفعجية وعبروا إلى دور ربع النهائى إثر الفوز بركلات الترجيح 5/4 بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل بخماسية لكل فريق.

ويغيب عن لقاء اليوم النجم الاسبانى المنضم حديثا للفريق تياجو ألكانتارا بسبب اصابته بفيروس كورونا، إلى جانب قائد الفريق جودران هندرسون، بينما يستعد المدرب يورجن كلوب إعطاء الفرصة لبعض البدلاء وإراحة النجوم الكبار لمباريات البريميرليج تجنبا لحالة الارهاق والاصابات.