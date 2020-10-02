كيف يخطط فيس بوك لدمج ماسنجر وانستجرام؟

أعلن فيس بوك رسميًا عن دمج Messenger فى رسائل Instagram المباشرة، إذ كشف عملاق وسائل التواصل الاجتماعى عن تحديث يدمج خدمتى المراسلة فى نظام واحد موحد، ويتضمن الإصدار أكثر من 10 مزايا جديدة، بما فى ذلك الملصقات و Watch Together ووضع الاختفاء الذى يتيح للمستخدمين ضبط الرسائل بحيث تختفى تلقائيًا بعد رؤيتها.

ما هو التغيير الأبرز فى خطة دمج ماسنجر وانستجرام؟



ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، التغيير الأبرز هو أن الأشخاص الذين يستخدمون Messenger يمكنهم التواصل مع أولئك الموجودين على Instagram دون الحاجة إلى تنزيل التطبيق - والعكس صحيح.

متى بدأ فيس بوك خطة الدمج؟



ظهرت أخبار التكامل لأول مرة فى عام 2019 عندما كشف فيس بوك عن خطط لدمج Messenger و Instagram Direct Messages و WhatsApp، كانت الشركة لا تزال فى المراحل الأولى من العمل العام الماضى، لكن حدد عام 2020 لينهى هذه الخطوة.

وقال فيس بوك فى منشور مدونة: "أكثر من مليار شخص يستخدمون بالفعل Messenger كمكان للمشاركة والتسكع والتعبير عن أنفسهم مع العائلة والأصدقاء، وهذا هو السبب فى أننا نربط بين تجربة Messenger و Instagram لتقديم بعض من أفضل ميزات Messenger إلى Instagram - حتى تتمكن من الوصول إلى أفضل تجربة مراسلة، بغض النظر عن التطبيق الذى تستخدمه".

التحديثات الجديدة:



وتم طرح الدمج الشهر الماضى لعدد قليل من المستخدمين، ولكن الآن يمكن لكل مستخدم Instagram تحديث التطبيق للوصول لكل ما هو جديد، إذ طرح فيس بوك تحديثًا يدمج Instagram مع Messenger مما يوفر للمستخدمين إمكانية الوصول إلى قائمة الميزات فى الرسائل المباشرة.

ويمكن للمستخدمين الوصول إلى مظهر جديد ملون للمحادثات، وقائمة جديدة من الرموز التعبيرية، والتمرير السريع للرد على خيار الرسالة والقدرة على الدردشة مع الأصدقاء على فيس بوك - مما يؤدى إلى جلب خدمات المراسلة فى نظام أساسى واحد.

يتضمن التحديث أيضا عناصر التحكم فى الرسائل التى تتيح للأشخاص تحديد من يمكنه مراسلتهم مباشرةً ومن لا يمكنه مراسلتهم على الإطلاق.