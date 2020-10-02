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واتس آب يطرح تصميما جديدا لإنقاذ هواتف المستخدمين من فخ "الإبطاء"

02 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:12

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كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التراسل الفورى الأشهر فى العالم "واتس آب" طرحت تصميما جديدا كليا، يمكنه أن ينقذ هواتف المستخدم من فخ الإبطاء، ونشر موقع "تايمز نيوز ناو" تقريرا يشير فيه إلى تصميم "واتس آب" الجديد، والذى يقدم طريقة جديدة لاستخدام قسم التخزين فى التطبيق.

ورغم أن التحديث الجديد لا يزال تجريبياً لعدد محدود من المستخدمين عبر نسخة "بيتا" على نظام تشغيل "أندرويد"، إلا أنه متوقع أن يتم دعمه لكل مستخدمى "واتس آب" فى الفترة المقبلة، ويقدم تحديث "واتس آب" إصلاحات تحسينات، إلى جانب واجهة مستخدم وأدوات جديدة كليا للتخزين.

ويعيد تطبيق "واتس آب" تصميم قسم استخدام التخزين بالكامل، وقسمه إلى ثلاثة أجزاء، ويحتوى القسم الأول على شريط تخزين حديث لفهم جزء المساحة، التى تشغلها ملفات الوسائط الخاصة بك، بينما يساعد القسم الثانى على مراجعة جميع الملفات المشتركة لحذف الوسائط غير الضرورية، بحيث يمكن للمستخدمين تحرير مساحة على هواتفهم.

أما القسم الثالث، من ناحية أخرى، يتكون من محادثاتك، حيث يحصل المستخدمون أيضًا على خيار للبحث عن محادثة معينة فى القسم الأخير.

جدير بالذكرأنه يختبرواتس آب ميزة جديدة ستمنح المستخدمين خيار حذف صورة أو مقطع فيديو أو صورة GIF بعد إرسالها، إذ تضيف ميزةExpired Media  أو "انتهاء صلاحية الوسائط"، التى اكتشفها خبراء واتس آب WABetaInfo ، القدرة على حذف الوسائط بعد أن يراها المستلم ويخرج من الدردشة، ويُزعم التقرير أن هذه الميزة من المقرر أن تصل إلى واتس آب beta للإصدار 2.20.2011 من Android ، والذى هو حاليًا "قيد التطوير" وبدون تاريخ إصدار، وذكرت WABetaInfo الشهر الماضى أن واتس آب يعمل أيضًا على تقديم رسائل سيتم حذفها تلقائيًا بعد فترة محددة من أسبوع واحد.

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