بلدية خان يونس تُقلص أرصفة شارع البحر في المخيم الغربي

غزة-الرأي

تمكنت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة وبالتعاون مع اللجان الشعبية للاجئين بالمخيم ووكالة الغوث من تنفيذ المرحلة الرابعة من أعمال تقليص أرصفة شارع الشهيد أحمد ياسين "البحر" في المخيم الغربي أمام عيادة الوكالة وذلك من خلال إزالة جزء من الرصيف القائم وبناء حجر جبهة وإعادة تبليط حرم الشارع من جديد.

وذكر مسئول ملف صيانة الطرق بالبلدية م. عبد الله خلف، أن أعمال تقليص الأرصفة في منطقة الظهرة وشارع البحر في المخيم تأتي في إطار المساعي المبذولة لوضع الحلول الجذرية لمشكلة الاختناق المروري في المكان، وكذلك استجابةً لمطالبات السكان والمؤسسات واللجان الشعبية وأصحاب المركبات الداعية إلى إنهاء تلك المشكلة والتخفيف من حجم المعاناة الواقعة على المواطنين لا سيما وأن الطريق المذكورة تعتبر شريانيًا ويسلكها كل سكان المحافظة.

وبين خلف أن طواقم الصيانة قامت بقص الرصيف أمام عيادة الوكالة وتقليص مساحته وإعادة تركيب (150) مترًا من بلاط الانترلوك في كامل المساحة الجديدة من أجل التخفيف على المواطنين وأصحاب المركبات.