وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تُقلص أرصفة شارع البحر في المخيم الغربي وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2633) الجمعة 2/10/2020 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل القيادي بحماس حسن يوسف وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل "الشيقل" وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء معتدلة وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي و الدفاع المدني تلتقيان بجمعية اصحاب الغاز والوقود وكالة الرأي الفلسطينية عابد :القضاء يعمل على سرعة الفصل في قضايا الرأي العام وخاصة القتل وكالة الرأي الفلسطينية "كلية الرباط" تفتتح معسكراً تدريبياً لطلابها المستجدين وكالة الرأي الفلسطينية "الدفاع المدني" يُنظم جولة تثقيفية على الحواجز الشرطية والأمنية وكالة الرأي الفلسطينية استئناف تسليم امتعة العائدين عبر معبر رفح غداً السبت
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية خان يونس تُقلص أرصفة شارع البحر في المخيم الغربي

02 تشرين أول / أكتوبر 2020 09:17

1
1

غزة-الرأي

تمكنت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة وبالتعاون مع اللجان الشعبية للاجئين بالمخيم ووكالة الغوث  من تنفيذ المرحلة الرابعة من أعمال تقليص أرصفة شارع الشهيد أحمد ياسين "البحر" في المخيم الغربي أمام عيادة الوكالة وذلك من خلال إزالة جزء من الرصيف القائم وبناء حجر جبهة وإعادة تبليط حرم الشارع من جديد.

وذكر  مسئول ملف صيانة الطرق بالبلدية م. عبد الله خلف، أن أعمال تقليص الأرصفة في منطقة الظهرة وشارع البحر في المخيم تأتي  في إطار المساعي المبذولة لوضع الحلول الجذرية لمشكلة الاختناق المروري في المكان، وكذلك استجابةً  لمطالبات السكان والمؤسسات واللجان الشعبية وأصحاب المركبات الداعية إلى إنهاء تلك المشكلة والتخفيف من حجم المعاناة الواقعة على المواطنين لا سيما وأن الطريق المذكورة تعتبر   شريانيًا ويسلكها كل سكان المحافظة.

وبين خلف أن طواقم الصيانة قامت بقص الرصيف أمام عيادة الوكالة وتقليص مساحته وإعادة تركيب (150) مترًا من بلاط الانترلوك في كامل المساحة الجديدة من أجل التخفيف على المواطنين وأصحاب المركبات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية أرض الإسراء: توزيع 300 طرد غذائي لأسر فقيرة في الشجاعية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟