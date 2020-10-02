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اتحاد بلديات قطاع غزة ينظم وقفة حداد على روح أمير الكويت

02 تشرين أول / أكتوبر 2020 09:58

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غزة-الرأي


نظم اتحاد بلديات قطاع غزة وقفة حداد على روح أمير الكويت فقيد الإنسانية الشيخ صباح الأحمد الصباح، عند ميدان الكويت في شارع صلاح الدين جنوب شرق مدينة غزة.
بمشاركة  رؤساء البلديات وفي مقدمتهم رئيس الاتحاد رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج ونائبه م. علاء البطة ووفد من وزارة الحكم المحلي.
بدوره، أكد د. السراج أن هذه الوقفة تأتي وفاء لمواقف الراحل في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ورفضه التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي.
وأشار الى موقف الراحل من الظلم الواقع على قطاع غزة ودعمه من خلال المشاريع التنموية والتطويرية للارتقاء بواقع الهيئات المحلية وخدماتها والبنية التحتية.
وتمنى رئيس اتحاد البلديات التوفيق للأمير الجديد نواف الأحمد جابر الصباح، معربا عن ثقته بأنه الأمير الجديد سيكون خير خلف لخير سلف.
 

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