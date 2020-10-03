مانشستر سيتي في اختبار صعب أمام ليدز

يحل مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلاً على ليدز يونايتد، فى تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم السبت، وهي المباراة التي تجمعهما على ملعب "ايلاند رود"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويدخل السيتي اللقاء بعدما تلقى هزيمة ثقيلة من نظيره ليستر سيتي في الجولة الماضية من الدوري بخماسية مقابل هدفين، ليتوقف رصيده عند النقطة الثالثة بالمركز الثالث عشر، مع بقاء مباراة مؤجلة له ستحدد في وقت لاحق.

ليدز ضد مان سيتي

ويبحث السيتزينز عن تصحيح المسار في مسابقة الدوري ومعالجة الأخطاء التي وقع بها، من أجل العودة إلى الانتصارات والتواجد بين الكبار على جدول الترتيب، لاسيما أن البطولة لا زالت في بدايتها.

بينما ليدز يونايتد يتواجد في المركز السابع برصيد 6 نقاط خطفهم من 3 مباريات، وهذا رقم مميز بالنسبة للصاعد حديثًا ليدز إلى البريميرليج والذي بإمكانه أن يحرج السيتي من جديد.

وأثبت ليدز نفسه بقوة منذ بداية مبارياته أمام ليفربول بطل النسخة الماضية رغم الهزيمة منه برباعية لثلاثة، وقدم وقتها مباراة رائعة وقوية، وفي هذا اللقاء يأمل بأن يحقق الفوز ويحرج السيتي الفريق الكبير والصعب.

تشيلسي ضد كريستال بالاس

وفى مباراة أخرى يلتقي فريق تشيلسي نظيره كريستال بالاس، فى تمام الواحدة والنصف ظهرا، على ملعب ’’ستامفورد بريدج’’، في افتتاح منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث يحتل تشيلسي المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، بينما كريستال بالاس في المركز السادس برصيد 6 نقاط.

كتيبة المدير الفني فرانك لامبارد، حتى الأن لم تظهر بالمستوى المطلوب، رغم تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية للغاية، وتوقع الجميع أن يكون الفريق قوي منذ البداية.

الأنباء الجيدة للبلوز هي إعلان فرانك لامبارد عودة الأمريكي كريستيان بوليسيتش نجم الفريق لقائمة المباريات بعد التعافي من الاصابة، فضلا عن اقتراب الدوري المغربي حكيم زياش من العودة.