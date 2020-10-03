بوجبا يتدخل لإقناع ديمبلى بالانضمام إلى مانشستر يونايتد

يحاول مانشستر يونايتد، تعزيز خط هجومه، قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الجارية، التى سوف تنتهى يوم 5 أكتوبر الجاري، فى ظل الصعوبات الكبيرة، الذى يجدها فى صفقة ضم نجم بوروسيا دورتموند، جادون سانشو، وذكرت شبكة " ESPN"، أن مانشستر يونايتد، يسعى لضم النجم الفرنسي عثمان ديمبلى، نجم برشلونة الإسباني، ولكنه لم يقدم عرضا حتى الأن لإدارة النادى الكتالونى، ولكنه استفسر عن إمكانية ضمه، وأضافت ESPN، أن إدارة برشلونة، رحبت برحيل اللاعب فى صفقة بيع نهائي، ولن تقبل برحيل اللاعب على سبيل الإعارة.

وأشارت إلى أن، نجم اليونايتد، بول بوجبا، يسعى لإستغلال علاقته القوية مع مواطنه عثمان ديمبلي، فى محاوله منه لإقناعه بالإنضمام لصفوف مانشستر يونايتد، قبل غلق الميركاتو الصيفى.

ويواجه مانشستر يونايتد، صعوبات كبيرة فى صفقة ضم سانشو، نجم بوروسيا دورتموند، فى ظل الأخير، الحصول على مبلغ 120 مليون يورو، للموافقة على رحيله.

وعانى ديمبلى، من سلسلة إصابات، مع البارسا، منذ انضمامه فى صيف عام 2017، قادما من فريق بوروسيا دورتموند الألماني، ليكون بديلا للنجم البرازيلى نيمار، الذى رحل فى نفس العام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، فى صفقة خيالية.

وشارك ديمبلى، صاحب الـ23 عاما، بديلا مع برشلونة فى مواجهة فياريال، خلال أولى مباريات البارسا، فى الموسم الجديد من الليجا، والتى انتهت بفوز الفريق الكتالونى، برباعية نظيفة.