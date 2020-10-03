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ليفربول يعلن إصابة ساديو مانى بفيروس كورونا

03 تشرين أول / أكتوبر 2020 09:33

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أعلن نادى ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، مساء اليوم، الجمعة، إصابة المهاجم السنغالى ساديو مانى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصبح ثانى حالة فى صفوف الريدز بعد اللاعب الإسبانى تياجو ألكانتارا الذى أصيب بالوباء العالمى الثلاثاء الماضى. 

وأصدر نادى ليفربول بيانا رسميا عبر موقعه مساء الجمعة، ذكر فيه "أثبتت الاختبارات إصابة ساديو ماني إصابته بـ كوفيد 19، وهو يخضع حاليًا للعزل الذاتي وفقًا للإرشادات اللازمة"، مضيفا "ظهرت بعض الأعراض الطفيفة للفيروس على المهاجم السنغالى لكنه يشعر بصحة جيدة بشكل عام".
 
وواصل بيان ليفربول "ومع ذلك ، كما هو الحال مع تياجو ألكانتارا، فإن نادي ليفربول لكرة القدم يتبع جميع البروتوكولات المتعلقة بـ كوفيد 19 وسيعزل ماني للفترة الزمنية المطلوبة".
 

وكان نادى ليفربول الإنجليزى، أعلن مساء الثلاثاء الماضى، إصابة الوافد الجديد تياجو ألكانتارا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذكر بيان الريدز عبر موقعه الرسمى "أثبت الاختبار الذي خضع له تياجو ألكانتارا، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وهو يخضع حاليًا للعزل المنزلى ويتبع الإرشادات اللازمة".

أضاف بيان ليفربول: "ظهرت على اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، والذي غاب عن مباراة الإثنين ضد أرسنال، أعراضًا طفيفة للفيروس لكنه بصحة جيدة ويتحسن"، موضحا: "سيواصل النادي اتباع جميع البروتوكولات المتعلقة بفيروس كورونا، وسيظل في عزلة ذاتية طوال الفترة الزمنية المحددة".

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