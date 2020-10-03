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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

واتس آب يضيف ميزة جديدة للتخلص نهائيا من "الجروبات" المزعجة

03 تشرين أول / أكتوبر 2020 09:44

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يمكن أن تكون مجموعات واتس آب مزعجة للغاية، حيث توجد بعض المجموعات التى لا يمكنك تحملها وفى نفس الوقت لا يمكنك الانسحاب منها، لكن لحسن الحظ، يتيح واتس آب الآن للمستخدمين كتم جهات الاتصال والمجموعات إلى الأبد، ففى وقت سابق، كان لديك خيار كتم صوت شخص أو مجموعة لمدة تصل إلى عام كحد أقصى.

لكن الآن، يمكنك ببساطة كتم صوت شخص ما أو مجموعة إلى الأبد ونسيانها، فوفقًا لتقرير WABetaInfo، ستتوفر الميزة الجديدة فى الإصدار 2.20.201.10، ومع ذلك لا تحتاج إلى التحديث إلى آخر إصدار للاستفادة من الميزة، حيث يمكنك التحقق من إعدادات إشعار كتم الصوت والتحقق من إخطارات كتم الصوت إلى "دائمًا".

وإذا اخترت "دائمًا"، فلن تزعجك دردشة واتس آب، وفي الوقت نفسه، طرحت واتس آب ميزة جديدة لمستخدمي الإصدار التجريبي من أندرويد والتي ستساعدهم في التخلص من مشاكل التخزين الخاصة بهم، وقد طرحت الشركة إصدار أندرويد التجريبي 2.20.201.9 للتطبيق الذي يتضمن واجهة مستخدم جديدة لقسم التخزين بأدوات جديدة.

وقد تم رصد ذلك بواسطة WABetaInfo - القناة عبر الإنترنت التي تتعقب التغييرات والميزات القادمة على التطبيق المملوك لـفيس بوك، ونظرًا لأن هذه الميزة متاحة بالفعل لمستخدمي الإصدار التجريبي من التطبيق، فمن المتوقع أن تطرح الشركة قريبًا نفس الشيء لمستخدمي أندرويد غير التجريبيين أيضًا.

كما سيساعد قسم التخزين الجديد المستخدمين في معرفة المحتوى الذي يشغل أقصى مساحة تخزين مباشرةً حيث سيظهر لهم ضمن قسم الملفات الكبيرة، وإلى جانب ذلك، سيحتوي أيضًا على قسم من الملفات المعاد توجيهها لمساعدة المستخدمين على رؤية وفصل الملفات غير المهمة عن مساحة تخزين التطبيق. سيستمر المستخدمون في رؤية محادثاتهم مع جهات الاتصال الأخرى ومقدار المساحة التي تشغلها كل دردشة.

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