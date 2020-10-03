وضع حجر الأساس لمشروع توسعة مستشفى شهداء الأقصى

غزة-الرأي

قام المجلس الأعلى للشباب والرياضة وبلدية دير البلح بوضع حجر الأساس لمشروع توسعة مستشفى شهداء الأقصى ونقل نادي اتحاد دير البلح للمقر الجديد، وذلك بحضور عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة ،دياب الجرو رئيس بلدية دير البلح و إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد الكرة، ومعاذ أبو سليم رئيس نادي اتحاد دير البلح.

وقال هنية بأن المشروع سيشمل توسعة المستشفى من خلال ضم مقر نادي اتحاد دير البلح للمشفى لخدمة أهالي المحافظة الوسطى ، اضافة للبدء في المرحلة الأولى من نقل النادي للمقر الجديد ، حيث ستبدأ الشركة بالعمل مطلع الأسبوع المقبل بتكلفة اجمالية (120000$).

وأضاف هنية بأنه تم تخصيص قطعة الأرض لصالح النادي من قبل بلدية دير البلح بعقد لمدة (50) عام، حيث تم تسليم الأرض لشركة المقاولات ظهر اليوم.

من جهته، أكد دياب الجرو بأن البلدية عملت منذ اللحظة الأولى على تقديم كافة التسهيلات الخاصة بالمشروع، من خلال تخصيص قطعة الأرض انطلاقاً من مسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا ودعماً للقطاع الصحي .

كما أشاد الجرو بجهد المجلس الأعلى ممثلاً بهنية والذي عمل على انجاح المشروع عبر تواصله مع الجهات المختصة، لتوفير التمويل اللازم للمشروع . وفي سياق آخر قام هنية بزيارة لإستاد محمد الدرة بالمحافظة الوسطى، للاطلاع على أعمال التطوير عبر المنحة المقدمة من المجلس الأعلى للشباب والرياضة لتطوير البنية التحتية في قطاع غزة.