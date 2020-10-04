ريال مدريد في مهمة سهلة ضد ليفانتي في الدوري الإسباني

يحل نادي ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره ليفانتي خلال المباراة التي تجمع الفريقين في الرابعة من عصر اليوم الأحد على ملعب "سيوتات دي فالنسيا"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإسباني، حيث يدخل الريال مباراة محتلًا المركز الثالث على جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، بينما ليفانتي يتواجد في المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط مع مع بقاء لكلا الفريقين مباراة مؤجلة من الجولة الأولى ستحدد بوقت لاحق.

ليفانتي ضد الريال

كان الريال سقط في فخ التعادل فى أولى مبارياته هذا الموسم مما آثار قلق جماهيره ولكنه تمكن من تحقيق الفوز في مبارياته أمام ريال بتيس بنتيجة ٣-٢، وأيضاً أمام بلد الوليد بهدف دون مقابل.

وكانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين في الليجا انتهت بفوز اللوس بلانكوس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويسعى الفريق الأبيض لاستكمال سلسلة الانتصارات وحصد النقاط ليتصدر الجدول.

في المقابل، على ليفانتي دخول اللقاء بتركيز عالي من أجل الخروج بنتيجة إيجابية تضمن له التقدم أكثر على جدول الترتيب، وتحسين مستوى الفريق.

كانت آخر مباريات ليفانتي في الليجا أمام نادي إشبيلية وانتهت بفوز الأخير بهدف وحيد مقابل لا شيء، كان ليفانتي انهى الموسم الماضي في المركز الثاني عشر.

كان زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد قد أعلن قائمة المباراة التي جاءت كالتالي ..

فى حراسة المرمى: تيبو كوروتوا لونين- ألتوبي/ خط الدفاع: سيرجيو راموس- رفائيل فاران- ناتشو هيرنانديز- مارسيلو- فيرلاند ميندي- فيكتور تشوست/ خط الوسط : لوكا مودريتش- كاسيميرو- فيدي فالفيردي- مارتين أوديجارد- إيسكو ألاركون/ الهجوم: كريم بنزيما- ماركو أسينسيو- لوكاس فاسكيز- لوكا يوفيتش- فينيسوس جونيور- رودريجو جوس.