ريال بيتيس ينفرد بصدارة الدوري الإسباني بثنائية ضد فالنسيا

سقط فريق فالنسيا الإسبانى، أمام نظيره ريال بيتيس، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، السبت، على ملعب "ميستايا"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

سجل هدفى الفوز لصالح الفريق الأندلسى كل من: سيرجيو كاناليس وكريستيان تيلو في الدقيقتين 19 و74 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، يتجمد رصيد فالنسيا عند 7 نقاط جاء بهم في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما انفرد ريال بيتيس بصدارة الليجا هذا الموسم 2020-2021 بتحقيقه الفوز الثالث على التوالي ليرفع رصيده إلى 9 نقاط متفوقا على ثنائى الوصافة ريال سوسيداد وفياريال حيث يملك كل منهما 8 نقاط.