وكالة الرأي الفلسطينية Gmail يزيل بالخطأ أحد مميزات رسائل البريد وكالة الرأي الفلسطينية واتس آب يطرح مميزات جديدة لمستخدمى آيفون وكالة الرأي الفلسطينية للقشطة فوائد جمه تعرف عليها وكالة الرأي الفلسطينية مانشستر يونايتد يوافق على ضم كافانى بعقد لمدة عامين مجانا وكالة الرأي الفلسطينية ريال بيتيس ينفرد بصدارة الدوري الإسباني بثنائية ضد فالنسيا وكالة الرأي الفلسطينية ريال مدريد في مهمة سهلة ضد ليفانتي في الدوري الإسباني وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: تقسيم قطاع غزة إلى 250 منطقة جغرافية وكالة الرأي الفلسطينية "مباحث كورونا": توقيف 79 مواطنًا وتحرير 22 محضر ضبط وكالة الرأي الفلسطينية الاستهتار والتراخي يضعفان جبهة غزة وشمالها ضد كورونا وكالة الرأي الفلسطينية موسم الزيتون بغزة.. تراث موسمي متجدد بنكهة كورونا
أخبار » الرياضة و الملاعب

ريال بيتيس ينفرد بصدارة الدوري الإسباني بثنائية ضد فالنسيا

04 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:54

1
1

سقط فريق فالنسيا الإسبانى، أمام نظيره ريال بيتيس، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، السبت، على ملعب "ميستايا"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

سجل هدفى الفوز لصالح الفريق الأندلسى كل من: سيرجيو كاناليس وكريستيان تيلو في الدقيقتين 19 و74 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، يتجمد رصيد فالنسيا عند 7 نقاط جاء بهم في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما انفرد ريال بيتيس بصدارة الليجا هذا الموسم 2020-2021 بتحقيقه الفوز الثالث على التوالي ليرفع رصيده إلى 9 نقاط متفوقا على ثنائى الوصافة ريال سوسيداد وفياريال حيث يملك كل منهما 8 نقاط.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (100) سلة خضار على عائلات فقيرة في غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟