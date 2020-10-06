مانشستر يونايتد يوافق على ضم كافانى بعقد لمدة عامين مجانا

كشفت تقارير صحفية، عن توصل مانشستر يونايتد الإنجليزي، لإتفاق على ضم الهداف الأوروجوايانى إدينسون كافانى، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، فى صفقة انتقال حر، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، ووفقا لشبكة " ESPN"، فإن مانشستر يونايتد، وافق على التعاقد مع المهاجم الأوروجوايانى، إدينسون كافانى، فى صفقة انتقال حر، خلال الميركاتو الصيفى الجاري، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، وأضافت ESPN، أن المهاجم الأوروجوايانى المخضرم، صاحب الـ33 عاما، سوف يصل إلى مدينة مانشستر، غدا الأحد، من أجل الخضوع للفحوصات الطبية الروتينية، قبل الإعلان الرسمى عن الصفقة.

وأرتبط كافانى، منذ رحيله عن الفريق الباريسي، بعد نهاية عقده فى يونيو الماضى، بالإنضمام إلى عديد الأندية الأوروبية، مثل ريال مدريد، يوفنتوس، بنفيكا البرتغالى وروما الإيطالي.

وكان كافانى، قد رحل عن صفوف باريس سان جيرمان، بعد نهاية عقده فى 30 يونيو الماضى، بعد عدم تقديم مسئولى النادى الباريسي عقدا جديدا للاعب صاحب الـ33 عاما، والذى قضى مع الباسجى 7 مواسم كاملة، بعد انضمامه من نابولى الإيطالي، فى صيف عام 2013، فى صفقة وصلت قيمتها إلى 64 مليون يورو.

وخاض كافانى، 301 مباراة بقميص باريس سان جيرمان، فى جميع المسابقات، سجل 200 هدفا وقدم 32 تمريرة حاسمة، وتوج بـ19 لقبا مع الفريق.