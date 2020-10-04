واتس آب يطرح مميزات جديدة لمستخدمى آيفون

كشفت تسريبات حديثة أن تطبيق واتس آب يعمل على تقديم بعض الميزات الجديدة لمستخدمى آيفون، فوفقًا لتقرير في WABetaInfo، قام واتس آب بطرح تحديث جديد - الإصدار 2.20.100.23 - لمستخدمي الإصدار التجريبي الذي جلب ميزات مثل خيار كتم الصوت دائمًا، واختصار الكتالوج وتتبع الوسائط المنتهية الصلاحية.

ونظرًا لأن هذه الميزات قد تم طرحها بالفعل لمستخدمي الإصدار التجريبي من التطبيق، فمن المحتمل أن تقوم الشركة بطرحها للمستخدمين بشكل عام أيضًا في الأيام المقبل، وفيما يتعلق بتفصيل هذه الميزات، فيدعي التقرير أن واتس آب يطلق خيار كتم الصوت "دائمًا" للمحادثات الجماعية، حيث ستسمح هذه الميزة للمستخدمين بوضع "مستخدم / مجموعة معينة" في وضع كتم الصوت الدائم، وفي الوقت الحالي، الحد الأقصى لذلك هو عام واحد.

أما بالنسبة لاختصار الفئات الجديد فسيأتي بزر اتصال واحد لمحادثات العمل، وبمجرد أن ينقر المستخدم عليها، يمكنه اختيار نوع المكالمة، وفي حالة تخصيص ميزة الفئات للشركة، سيظهر اختصار في شريط التنقل، وأخيرًا، يدعي التقرير أن ميزة الوسائط المنتهية الصلاحية - التي تم رصدها مؤخرًا لمستخدمي أندرويد أيضًا - هي أيضًا قيد التطوير لمستخدمي آيفون.

ومع ذلك فإنه لا يعطى أى وضوح بشأن الجدول الزمنى لطرح هذه المميزات، حيث يقول التقرير "عندما تكون الميزة متاحة في تحديث مستقبلى، ستتم إضافة زر جديد، وبالنسبة لأولئك غير المدركين، كانت ميزة الوسائط المنتهية الصلاحية قيد التكهنات لأكثر من عام الآن، حيث ظهر فى العديد من إصدارات أندرويد التجريبية، لكن لام يتم طرحها حتى الآن.