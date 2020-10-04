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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

خبيرة تتحدث عن خطر المياه المعدنية

04 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:04

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وفقًا لأخصائية التغذية إيلينا سولوماتينا، يجب شرب المياه المعدنية الطبية فقط في حالة وجود مؤشر طبي.
عددت أخصائية التغذية إيلينا سولوماتينا أسباب خطورة المياه المعدنية: فوفقًا لها، يمكن أن يكون ارتفاع نسبة الملح ضارًا للأشخاص المصابين بأمراض معينة.
ولهذا السبب نصحت الأخصائية بعدم شرب المياه المعدنية المالحة يوميا. وعلاوة على ذلك، لا يجب شرب المياه المعدنية الطبية إلا إذا كان هناك دلالة طبية. يمكن تناول مياه المائدة دون قيود.
وقالت سولوماتينا في مقابلة مع إذاعة “موسكو تتحدث”: “الأملاح الموجودة، على سبيل المثال، ضرورية لشخص ما، لكنها ستؤذي شخصًا آخر إذا كان عنده مرض معين. إن الشخص السليم لا يحتاج إلى شرب مثل هذه المياه كل يوم”.

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