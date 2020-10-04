الصحة تطلق حملة "أكتوبر الوردي" لتعزيز صحة مريضات سرطان الثدي

غزة- الرأي

ذكر مركز المعلومات بوزارة الصحة خلال الاحصائية العامة لسرطان الثدي في قطاع غزة للعام الماضي 2019 أن عدد حالات الإصابة بسرطان الثدي يبلغ نحو (316) حالة جديدة سنوياً، بمعدل إصابة (16) حالة لكل 100 الف نسمة من السكان ، اي بمعدل (٣٢ ) سيدة لكل 100 الف من الاناث.

كما اشار التقرير إلى أن سرطان الثدي يمثل 18% من جميع انواع السرطان بشكل عام في حين يمثل 32.8 % من انواع السرطانات التي تصيب السيدات.

ولفت التقرير ان سرطان الثدي يمثل نسبة (15) % من وفيات السرطان.

وفي ذات السياق، نفذت دائرة التثقيف وتعزيز الصحة حملة توعوية عن الكشف المبكر لسرطان الثدي ضمن حملة أكتوبر الوردي.

وقامت أخصائية التثقيف الصحي ا. بشرى عودة بتوزيع مطويات توعوية حول كيفية الفحص الذاتي للسيدات وشملت الموظفات والمترددات على شركتي الاتصالات وجوال والبنك الإسلامي الوطني.