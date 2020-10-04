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زراعة رفح تتفقد مزارع العنب وتستمع لمشاكلهم

04 تشرين أول / أكتوبر 2020 09:02

زراعة رفح تتفقد مزارع العنب وتستمع لمشاكلهم
زراعة رفح تتفقد مزارع العنب وتستمع لمشاكلهم

رفح- الرأي

نفذت مديرية زراعة رفح عدة جولات ميدانية على مزارعي العنب داخل المحافظة جنوب قطاع غزة.
وجاءت الجولة بعد ورود شكاوي من المزارعين بخصوص بعض المشاكل في المحصول، حيث يعاني مزارعي العنب في محافظة رفح من ملوحة عالية في المياه.
وخلال الجولة تم تقديم الارشادات اللازمة للعمليات الزراعية المختلفة في هذه الفترة، والاستماع لمشاكل المزارعين، ونقلها للجهات المختصة.
كما تفقد المهندسون خلال الجولة مشتل العنب المر، لمتابعة الأصناف الجديدة ومراقبة جودة الأشتال .
 

زراعة رفح تتفقد مزارع العنب وتستمع لمشاكلهم 120751744_3414924101920319_9186399239046179841_n 120708769_3414923661920363_637867195679848864_n
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