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الاحتلال يعتقل فلسطينياً ويخطر بإزالة مزرعة أبقار في الخليل

04 تشرين أول / أكتوبر 2020 09:56

9999033696
9999033696

فلسطين المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شاباً فلسطينياً من مدينة الخليل، وأخطرت بإزالة مزرعة أبقار في إذنا.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب منتصر العجلوني (22 عاماً)، أثناء مروره في شارع الشلالة وسط مدينة الخليل.

كما أغلق الجنود البوابة الحديدية المقامة على مدخل مخيم الفوار جنوبا، ونصبوا حواجز عسكرية على مدخل الخليل الشمالي " بيت عنون"، ومدينة حلحول "النبي يونس"، ومدخل بلدة بيت أمر، وفتشتوا مركبات المواطنين، ودققت في هوياتهم، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

 وعلى صعيد آخر، أخطرت قوات الاحتلال بإزالة مزرعة للأبقار في بلدة إذنا غرب الخليل، تعود ملكيتها لعائلة العسود.

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