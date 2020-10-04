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"هندسة المتفجرات" تُتلف 900 كيلو من المتفجرات

04 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:45

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غزة-الرأي

أتلفت دائرة هندسة المتفجرات في إدارة الأدلة الجنائية بجهاز الشرطة عبر طواقمها الفنية المختصة، مواد متفجرة من مخلفات الاحتلال ضمن واجبها في حماية أمن وسلامة المواطنين.

وأوضحت دائرة هندسة المتفجرات أن الوزن الكلي للمواد المتفجرة التي تم إتلافها في إحدى المحررات جنوب قطاع غزة بلغت 900 كيلو جرام، تنوعت ما بين قذائف مدفعية، وقذائف دبابات، وعبوات، وألعاب نارية، وقذائف إنارة.

وذكرت دائرة الهندسة أن طواقمها الفنية اتخذت خلال تنفيذها لمهمة الإتلاف، كافة إجراءات السلامة والأمان المتُبعة حرصاً على سلامتهم.

تجدر الإشارة إلى أن الطواقم الفنية في دائرة هندسة المتفجرات بالشرطة تنفذ العديد من مهام معاينة الأجسام المشبوهة والمتفجرة، كالصواريخ وقذائف الدبابات وقذائف الهاون والقنابل اليدوية غير المتفجرة، وتعمل على إزالتها وفقاً لمعايير السلامة حفاظاً على أمن و سلامة المواطنين.

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