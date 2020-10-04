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استعدادا لفصل الشتاء

بلدية غزة تواصل أعمال تنظيف مصافي مياه الأمطار بغزة

04 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:29

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غزة-الرأي


تواصل بلدية غزة أعمال تنظيف وتعزيل مصافي مياه الأمطار في مدينة غزة، استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء، وضمن جهودها للحفاظ على سلامة المدينة ومواطنيها.

ودعت لجنة طوارئ الشتاء في البلدية المواطنين إلى التعاون مع طواقمها في إزالة أي أوساخ أو قاذورات من محيط مصافي الأمطار التي يبلغ عددها نحو 4000 مصرف موزعة على كافة أحياء وشوارع المدينة الرئيسة، وعدم إلقاء النفايات بجوارها منعًا لانسدادها، ما يهدد بغرق الشوارع والمناطق المنخفضة.


وأهابت اللجنة بالمواطنين عدم إغلاق مصارف المياه والإبلاغ عن أي مصارف مغلقة بالاتصال على وحدة المعلومات والشكاوى على الرقم 115، مشددةً على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين والمتسببين في إغلاق مصارف المياه.


جدير بالذكر أن  المشروع ينفذ  بتمويل من البنك الدولي عبر صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية ضمن برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة / التمويل الإضافي.
 

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