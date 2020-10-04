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عقب تنفيذها لمحاكاة العودة الآمنة للمدارس

التعليم تعلن جهوزيتها لاستئناف الدراسة لطلبة التوجيهي

04 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:56

خان يونس - الرأي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة جهوزيتها الكاملة لاستئناف تدريس طلبة الثانوية العامة كمرحلة أولى من مراحل العودة الآمنة للمدارس، وذلك بعد توقف الدراسة الطارئ في أغسطس الماضي بسبب فايروس كورونا.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم العالي زياد ثابت عقب مشاركته في تنفيذ محاكاة العودة الآمنة للمدارس في مدرسة خالد الحسن الثانوية للبنين بمديرية تعليم خانيونس، صباح الأحد، إن وزارة التعليم بالتعاون مع وزارة الصحة أعدت دليلاً كاملاً يتضمن إجراءات صحية وتعليمية دقيقة لاستئناف التدريس بشكل آمن ووقاية وحماية الطلبة من فايروس كورونا.

وأضاف ثابت: "جئنا اليوم لنتابع عن قرب ونجري اختباراً لدليل العودة الآمنة للمدارس من خلال محاكاة عملية"، لافتاً إلى أنه بعد تنفيذ المحاكاة الناجحة اتضح لنا جانبين الأول: سلامة دليل وخطط الوزارة وجهوزيتها في استئناف الدراسة، والثاني وجود بعض الملاحظات التي سيتم تلافيها ووضع بنود لها في الدليل، لافتاً إلى أن هدفنا الرئيسي استئناف التعليم في بيئة وجو تعليمي صحي وسليم بشكل كامل لطلبتنا ولمعلمينا.

وأشاد بالتعاون مع وزارتي الصحة والداخلية ولجنة طوارئ خانيونس وطواقم وزارة التعليم ومدرسة خالد الحسن وطلابها والمجتمع المحلي في تنفيذ عملية المحاكاة.

وجرى تنفيذ المحاكاة من خلال إحضار نصف طلاب المدرسة بعد تقسيم كل شعبة مدرسية إلى شعبتين حيث لا يزيد عدد الطلبة في الشعبة الواحدة عن 25 طالباً.

وتم خلال المحاكاة فحص جميع الإجراءات الواردة في دليل العمل في ظل كورونا بما يشمل كيفية وصول الطلبة من البيت إلى المدرسة، وكيفية استقبال الطلبة وفق إجراءات السلامة والوقاية، ثم سير اليوم الدراسي بما في ذلك آليات الاستراحات، وعمل المقصف المدرسي، والأنشطة التعليمية حتى مغادرة الطلبة في نهاية اليوم الدراسي، الذي تكون من 5 حصص دراسية.

وخلال تنفيذ المحاكاة ظهر التزام الطلبة والطاقم التدريسي بكافة إجراءات السلامة والوقاية التي وضعتها الوزارة.

 وأعرب الطلبة عن ارتياحهم وفرحهم بقرار الوزارة العودة لمدارسهم بعد فترة انقطاع، موضحين أنهم سيبذلون الجهد الكبير في تلقي العلم وزيادة التحصيل الدراسي وتحقيق أمنياتهم باجتياز مرحلة الثانوية العامة بنجاح وتفوق.

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