الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات تُنفذ 227 مهمة خلال سبتمبر

غزة-الرأي

نفّذت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات بالشرطة "227" مهمة في محافظات قطاع غزة خلال شهر سبتمبر الماضي.



وذكرت إدارة الأدلة أن المهام المُنفذة تنوعت ما بين التعامل مع أجسام مشبوهة ومهمات تأمين ومعاينات لسيارات مشبوهة وعمليات تحقيق ما بعد الانفجار بالإضافة إلى تنفيذ مهمات استلام ذخائر وأجسام خطيرة, بالإضافة إلى مهام مساندة شرطة المحافظات في فرض حظر التجوال تنفيذاً لخطة مواجهة الوباء.



وأوضحت الأدلة قيام قسم الشمال بـتنفيذ "50" مهمة وقيام قسم غزة بـتنفيذ " 55" مهمة وقيام قسم الوسطى بـتنفيذ "25 "مهمة وقيام خانيونس بـتنفيذ "50 "مهمة وقيام رفح بـتنفيذ "22"مهمة، بالإضافة إلى مجموع مهام المكتب الفني والتي شملت تنفيذ "15" مهمة.



وأشارت الأدلة إلى أن قسم البصمات في المعمل الجنائي أنجز "8" تقارير فنية، بالإضافة لإنجاز قسم الاسلحة والآلات لتقريرين فنيين كان من بينها إنجاز التقرير الفني الخاص بمقتل الصراف البشيتي.