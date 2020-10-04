مباحث التموين تُتلف 7 أطنان "فول"منتهى الصلاحيه

غزة-الرأي

أتلفت المباحث العامة - دائرة مباحث التموين في محافظة غزة نحو "7" أطنان فول خلال جولة مركزية مشتركة نظمتها مباحث التموين بالاشتراك مع وزارة الإقتصاد الوطني على مستوى محافظات قطاع غزة بهدف ضبط حالة الأسعار والتفتيش على صلاحية المواد الغذائية في الأسواق والمحال التجارية.



وقال المقدم أحمد قنيطة مدير دائرة مباحث التموين:" أنه خلال جولة قسم حماية المستهلك برفقة وزارة الاقتصاد الوطني، تم ضبط "6750 " كيلو جرام " فول حب" صغير، عليه علامات فساد ظاهري بالإضافة إلى وجود تسوس, وذلك لدى أحد التجار في محافظة غزة".



وأوضح المقدم قنيطة أنه جرى إتلاف الكمية المذكورة عن طريق طحنها وتحويلها الى علف حيواني، مشيراً إلى أن قسم حماية المستهلك بدائرة التموين من مهامه وصلاحيات متابعة موضوع التسعيرة وغلاء الأسعار بالإضافة إلى فحص تواريخ الصلاحية للمنتجات وسلامة المواد الغذائية برفقة الجهات المختصة